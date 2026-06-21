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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Haziran 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Haziran 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, haziran ayının en taze ve sulu yaz domatesleriyle pişirilen domates çorbasıyla başlayıp ana yemekte fırında küçük lokmalar halinde nar gibi kızaran nefis Boşnak mantısı ile sofranıza tam bir ziyafet sunuyor. İştah açıcı karamelize soğan mezesi, semizotlarını çileklerin tatlı dokunuşuyla buluşturan semizotu salatası ve yaz sebzelerinin sarımsaklı domates sosuyla harmanlandığı şakşuka, bu zengin öğünü tamamlıyor. Çıtır çıtır kavrulmuş kadayıflar ile hazırlanan kadayıflı muhallebi ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Haziran 2026)
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Menüde neler var?

  • Domates çorbası
  • Boşnak mantısı
  • Karamelize soğan mezesi
  • Semizotu salatası
  • Şakşuka
  • Kadayıflı muhallebi

DOMATES ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Haziran 2026)

Yaz domatesleriyle yapılan bu enfes domates çorbası sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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BOŞNAK MANTISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Haziran 2026)

Balkan mutfağının en köklü hamur işlerinden biri olan Boşnak mantısı, elle incecik açılan hamuru ve enfes kıymalı harcıyla fırında nar gibi pişirilerek servis ediliyor.

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KARAMELİZE SOĞAN MEZESİ

Karamelize edilen arpacık soğanların lezzeti, nar ekşisinin ve baharatların iştah açıcı tadıyla enfes bir uyum yakalıyor.

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SEMİZOTU SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Haziran 2026)

Yaz aylarının en taze yeşilliklerinden biri olan semizotu, çileklerin tatlı dokunuşuyla sofranıza enfes bir salata seçeneği sunuyor.

Gözden KaçmasınSemizotu salatası tarifi (Videolu)Semizotu salatası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞAKŞUKA

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Haziran 2026)

Hem ana yemeklerin yanına hem de tek başına bir öğün olarak tüketilen bu tarif, içindeki sarımsak ve baharat dengesiyle her damak tadına hitap ediyor.

Gözden KaçmasınŞakşuka tarifiŞakşuka tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KADAYIFLI MUHALLEBİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Haziran 2026)

Kadayıflı muhallebi, çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfları ve ipek gibi kremasıyla sofranızda hafif ve lezzetli bir tatlı seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınKadayıflı muhallebi tarifiKadayıflı muhallebi tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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