search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Temmuz 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam yemeğine ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#sütlü kabak çorbası nasıl yapılır?#fırında mantarlı tavuk pirzola nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimiyle sütlü kabak çorbasıyla başlayıp fırında lokum gibi pişen leziz bir mantarlı tavuk pirzola ve domatesli pilav ile enfes seçenekler sunuyor. Çıtır bamya kızartması ve mısırlı yoğurtlu semizotu salatası bu zengin öğünü tamamlıyor. Pratik bir şekilde hazırlanan limonlu tiramisu ise ferah tadıyla bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Temmuz 2026)
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Sütlü kabak çorbası
  • Fırında mantarlı tavuk pirzola
  • Domatesli pilav
  • Çıtır bamya kızartması
  • Mısırlı yoğurtlu semizotu salatası
  • Limonlu tiramisu

SÜTLÜ KABAK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Temmuz 2026)

Kabağın tadının sütle yumuşadığı bu tarif, yumuşacık ve mideyi yormayan içimiyle sofralara leziz bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınSütlü kabak çorbası tarifiSütlü kabak çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA MANTARLI TAVUK PİRZOLA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Temmuz 2026)

Fırında mantarlı tavuk pirzola, pratik hazırlanışı ile her denemede lezzeti garantili sonuç veriyor.

Gözden KaçmasınFırında mantarlı tavuk pirzola tarifiFırında mantarlı tavuk pirzola tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATESLİ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Temmuz 2026)

Basmati pirinci ile hazırlanan bu nefis pilav, taze yaz domateslerinin ve tereyağının lezzeti ile sofranızda hem renkli hem leziz bir seçenek oluyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDomatesli pilav tarifi (Videolu)Domatesli pilav tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇITIR BAMYA KIZARTMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Temmuz 2026)

Mutfaklarımızda sulu yemeği tercih edilen bamya, bu leziz tarifle çıtır çıtır bir atıştırmalığa dönüşerek ezberleri bozuyor.

Gözden KaçmasınÇıtır bamya kızartması tarifiÇıtır bamya kızartması tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MISIRLI YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Temmuz 2026)

Sofralara ferahlık ve hafiflik taşıyan mısırlı yoğurtlu semizotu salatası, çıtır çıtır tadıyla ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

Gözden KaçmasınMısırlı yoğurtlu semizotu salatası tarifiMısırlı yoğurtlu semizotu salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

LİMONLU TİRAMİSU

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Temmuz 2026)

Misafir sofralarına çok yakışan ve çay saatlerinde misafirlerinize ikram edebileceğiniz bu ferah lezzet, fırın kullanma zahmeti olmadan pratik şekilde hazırlanıyor.

Gözden KaçmasınLimonlu tiramisu tarifiLimonlu tiramisu tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

En Lezizz'ler

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Temmuz 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Temmuz 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
Domatesli pilav tarifi (Videolu)
Domatesli pilav tarifi (Videolu)#Domatesli Pilav
Glutensiz damla sakızlı muhallebi tarifi (Videolu)
Glutensiz damla sakızlı muhallebi tarifi (Videolu)#Glutensiz Damla Sakızlı Muhallebi
Patlıcan sarma nasıl yapılır Yanına ne gider
Patlıcan sarma nasıl yapılır? Yanına ne gider?#Patlıcan Sarma Tarifi
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Temmuz 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Temmuz 2026)

5
Patlıcan sarma nasıl yapılır Yanına ne gider
MUTFAK TÜYOLARI

Patlıcan sarma nasıl yapılır? Yanına ne gider?

5
Dededen toruna üç kuşak: Gaziantepte kebap şişleri bu atölyede şekilleniyor
YEMEK KÜLTÜRÜ

Dededen toruna üç kuşak: Gaziantep'te kebap şişleri bu atölyede şekilleniyor

Benzer Yazılar
5
Domatesli pilav tarifi (Videolu)
PİLAV TARİFLERİ

Domatesli pilav tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Glutensiz damla sakızlı muhallebi tarifi (Videolu)
TATLI TARİFLERİ

Glutensiz damla sakızlı muhallebi tarifi (Videolu)

30 dkKolay
5
Çıtır bamya kızartması tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Çıtır bamya kızartması tarifi

30-60 dkKolay
5
Fırında mantarlı tavuk pirzola tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Fırında mantarlı tavuk pirzola tarifi

30-60 dkOrta
5
Şeftalili tart kek tarifi
KEK TARİFLERİ

Şeftalili tart kek tarifi

30-60 dkKolay
5
Boyoz tarifi
KAHVALTILIK TARİFLERİ

Boyoz tarifi

30-60 dkOrta
5
Zeytinyağlı domates dolması tarifi
ZEYTİNYAĞLI TARİFLERİ

Zeytinyağlı domates dolması tarifi

30-60 dkOrta
5
Tavuklu kabak sandal tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Tavuklu kabak sandal tarifi

30-60 dkOrta
5
Bici bici tarifi
TATLI TARİFLERİ

Bici bici tarifi

30-60 dkKolay
5
Menemen tarifi (Videolu)
KAHVALTILIK TARİFLERİ

Menemen tarifi (Videolu)

30 dkKolay