Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Temmuz 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimiyle sütlü kabak çorbasıyla başlayıp fırında lokum gibi pişen leziz bir mantarlı tavuk pirzola ve domatesli pilav ile enfes seçenekler sunuyor. Çıtır bamya kızartması ve mısırlı yoğurtlu semizotu salatası bu zengin öğünü tamamlıyor. Pratik bir şekilde hazırlanan limonlu tiramisu ise ferah tadıyla bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
SÜTLÜ KABAK ÇORBASI
Kabağın tadının sütle yumuşadığı bu tarif, yumuşacık ve mideyi yormayan içimiyle sofralara leziz bir başlangıç seçeneği oluyor.
FIRINDA MANTARLI TAVUK PİRZOLA
Fırında mantarlı tavuk pirzola, pratik hazırlanışı ile her denemede lezzeti garantili sonuç veriyor.
DOMATESLİ PİLAV
Basmati pirinci ile hazırlanan bu nefis pilav, taze yaz domateslerinin ve tereyağının lezzeti ile sofranızda hem renkli hem leziz bir seçenek oluyor.
ÇITIR BAMYA KIZARTMASI
Mutfaklarımızda sulu yemeği tercih edilen bamya, bu leziz tarifle çıtır çıtır bir atıştırmalığa dönüşerek ezberleri bozuyor.
MISIRLI YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI
Sofralara ferahlık ve hafiflik taşıyan mısırlı yoğurtlu semizotu salatası, çıtır çıtır tadıyla ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.
LİMONLU TİRAMİSU
Misafir sofralarına çok yakışan ve çay saatlerinde misafirlerinize ikram edebileceğiniz bu ferah lezzet, fırın kullanma zahmeti olmadan pratik şekilde hazırlanıyor.
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