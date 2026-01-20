search__icondelete
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Ocak 2026)

Akşam yemeğinde "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için, bu özel menü geleneksel lezzetleri sofranıza taşımak için harika bir seçenek sunuyor. Köz patlıcan çorbası ile yapacağınız hafif başlangıcın ardından, ana yemekte yumuşacık pişen kadınbudu köfte ve ona eşlik eden zeytinyağlı pırasa yemeği damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Kremalı mantarlı makarna, öğününüzü dengelerken çıtır çıtır pişen churros'lar ise bu sofrayı leziz bir finalle taçlandırıyor. İşte, tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

  • Köz patlıcan çorbası
  • Kadınbudu köfte
  • Zeytinyağlı pırasa yemeği
  • Kremalı mantarlı makarna
  • Churros

KÖZ PATLICAN ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Ocak 2026)

Köz patlıcanın nefis isli tadıyla hazırlanan bu çorba, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor. Servis ederken üzerine beyaz peynir ve kruton eklediğinizde lezzeti katlanıyor.

Köz patlıcan çorbası tarifi

KADINBUDU KÖFTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Ocak 2026)
Kadınbudu köfte mutfağımızın en özel yemeklerinden biri. Diğer köftelerden farklı olarak içerisine pirinçle beraber yarısı çiğ, yarısı kavrulmuş kıyma ekleniyor. Köfteler un ve yumurtaya batırılarak kızartılıyor.

Kadınbudu köfte tarifi

ZEYTİNYAĞLI PIRASA YEMEĞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Ocak 2026)
Pırasa, kış mevsiminin en sevilen sebzelerinden biri. Narenciyenin çok yakıştığı pırasa, zeytinyağı ve limonla birleştiğinde, hafifliğiyle öne çıkan nefis bir sebze yemeğine dönüşüyor.

Zeytinyağlı pırasa yemeği tarifi

KREMALI MANTARLI MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Ocak 2026)
Mantarın etli tadı, kremayla birleşince ortaya nefis bir sos çıkıyor. Bu sos makarnayla buluştuğunda her lokması iştah açan bir lezzete dönüşüyor. Hem doyurucu hem pratik bu tarifle, evde restoran kalitesinde bir makarna hazırlayabilirsiniz.

Kremalı mantarlı makarna tarifi

CHURROS

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Ocak 2026)

İspanyol mutfağının tüm dünyaya yayılan leziz tatlılarından churros, hamurunun kızgın yağda pişirilmesiyle gevrekliğini kazanıyor. Sıcakken tarçınlı şekere bulanan ve yanında çikolata sosuyla servis edilen bu tatlı, hem sunumuyla hem de lezzetiyle tadına doyum olmuyor.

Churros tarifi

