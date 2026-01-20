Akşam yemeğinde "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için, bu özel menü geleneksel lezzetleri sofranıza taşımak için harika bir seçenek sunuyor. Köz patlıcan çorbası ile yapacağınız hafif başlangıcın ardından, ana yemekte yumuşacık pişen kadınbudu köfte ve ona eşlik eden zeytinyağlı pırasa yemeği damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Kremalı mantarlı makarna, öğününüzü dengelerken çıtır çıtır pişen churros'lar ise bu sofrayı leziz bir finalle taçlandırıyor. İşte, tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Köz patlıcan çorbası

Kadınbudu köfte

Zeytinyağlı pırasa yemeği

Kremalı mantarlı makarna

Churros

KÖZ PATLICAN ÇORBASI

Köz patlıcanın nefis isli tadıyla hazırlanan bu çorba, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor. Servis ederken üzerine beyaz peynir ve kruton eklediğinizde lezzeti katlanıyor.

KADINBUDU KÖFTE



Kadınbudu köfte mutfağımızın en özel yemeklerinden biri. Diğer köftelerden farklı olarak içerisine pirinçle beraber yarısı çiğ, yarısı kavrulmuş kıyma ekleniyor. Köfteler un ve yumurtaya batırılarak kızartılıyor.

ZEYTİNYAĞLI PIRASA YEMEĞİ



Pırasa, kış mevsiminin en sevilen sebzelerinden biri. Narenciyenin çok yakıştığı pırasa, zeytinyağı ve limonla birleştiğinde, hafifliğiyle öne çıkan nefis bir sebze yemeğine dönüşüyor.

KREMALI MANTARLI MAKARNA



Mantarın etli tadı, kremayla birleşince ortaya nefis bir sos çıkıyor. Bu sos makarnayla buluştuğunda her lokması iştah açan bir lezzete dönüşüyor. Hem doyurucu hem pratik bu tarifle, evde restoran kalitesinde bir makarna hazırlayabilirsiniz.

CHURROS





İspanyol mutfağının tüm dünyaya yayılan leziz tatlılarından churros, hamurunun kızgın yağda pişirilmesiyle gevrekliğini kazanıyor. Sıcakken tarçınlı şekere bulanan ve yanında çikolata sosuyla servis edilen bu tatlı, hem sunumuyla hem de lezzetiyle tadına doyum olmuyor.