Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık enginar çorbasıyla başlayıp ana yemekte limon kabuğu ve sarımsaklı özel sosuyla mühürlenen tam kıvamında ızgara somon ile gurme bir seçenek sunuyor. Sofranıza közlenmiş sebzelerin isli lezzetini taşıyan babagannuş, enfes şehriye salatası ve kabağın ferahlığını taze yeşilliklerle buluşturan çıtır mücver, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Taze peynir ve irmiğin uyumuyla hazırlanan altın sarısı rengiyle leziz höşmerim tatlısı ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Enginar çorbası

Izgara somon

Şehriye salatası

Mücver

Babagannuş

Höşmerim

ENGİNAR ÇORBASI





Enginar çorbası, sebzelerin uyumu ve yumuşak içimiyle sofralara hem besleyici hem de leziz başlangıç sunuyor. Mutfakta kısa sürede hazırlanan bu tarif, ipek gibi kıvamı ve hafifliğiyle iştah açıcı bir seçenek oluyor.

IZGARA SOMON

Lokum gibi yumuşacık pişen ızgara somon, sofralarınıza hem leziz hem de gurme bir deneyim taşıyor. Taze limon kabuğu, sarımsak ve zeytinyağı ile hazırlanan özel sosu ile dışı hafifçe mühürlenip içi ise sulu kalarak damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

ŞEHRİYE SALATASI





Şehriye salatası, hem leziz hem de pratik bir tarif arayanlar için lezzeti garantili bir seçenek sunuyor. İçindeki köz biberin isli tadı ile kornişon turşunun çıtırlığı birleşince, ortaya her çatalda keyif veren bir tat çıkıyor.

MÜCVER

Mutfağımızın en sevilen klasiklerinden biri olan mücver, kabağın ferahlatıcı tadını taze yeşillikler ve peynirin uyumuyla buluşturarak her öğünde iştah açan bir alternatif sunuyor.

BABAGANNUŞ





Mutfağımızın en sevilen mezelerden biri olan babagannuş, közlenmiş sebzelerin bıçakla ince ince doğranıp harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Ateşte pişen patlıcan, biber ve domateslerin isli tadı, bol zeytinyağı ve nar ekşisiyle birleşerek damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

HÖŞMERİM





Balıkesir ve Çanakkale yöresinin meşhur lezzeti höşmerim, taze peynir ve irmiğin enfes uyumunu sofralarınıza taşıyan geleneksel bir tat sunuyor. Peynir helvası olarak da bilinen bu nefis tatlı, altın sarısı rengi ve iştah açıcı kokusuyla hem çay saatlerinizin hem de yemek sonrası ikramlarınızın en lezzetli eşlikçisi oluyor.