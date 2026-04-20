Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Nisan 2026)

search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Nisan 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#enginar çorbası nasıl yapılır?#ızgara somon nasıl yapılır?
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık enginar çorbasıyla başlayıp ana yemekte limon kabuğu ve sarımsaklı özel sosuyla mühürlenen tam kıvamında ızgara somon ile gurme bir seçenek sunuyor. Sofranıza közlenmiş sebzelerin isli lezzetini taşıyan babagannuş, enfes şehriye salatası ve kabağın ferahlığını taze yeşilliklerle buluşturan çıtır mücver, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Taze peynir ve irmiğin uyumuyla hazırlanan altın sarısı rengiyle leziz höşmerim tatlısı ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Enginar çorbası
  • Izgara somon
  • Şehriye salatası
  • Mücver
  • Babagannuş
  • Höşmerim

ENGİNAR ÇORBASI

Enginar çorbası, sebzelerin uyumu ve yumuşak içimiyle sofralara hem besleyici hem de leziz başlangıç sunuyor. Mutfakta kısa sürede hazırlanan bu tarif, ipek gibi kıvamı ve hafifliğiyle iştah açıcı bir seçenek oluyor.

Enginar çorbası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
IZGARA SOMON

Lokum gibi yumuşacık pişen ızgara somon, sofralarınıza hem leziz hem de gurme bir deneyim taşıyor. Taze limon kabuğu, sarımsak ve zeytinyağı ile hazırlanan özel sosu ile dışı hafifçe mühürlenip içi ise sulu kalarak damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Izgara somon tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
ŞEHRİYE SALATASI

Şehriye salatası, hem leziz hem de pratik bir tarif arayanlar için lezzeti garantili bir seçenek sunuyor. İçindeki köz biberin isli tadı ile kornişon turşunun çıtırlığı birleşince, ortaya her çatalda keyif veren bir tat çıkıyor.

Şehriye salatası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
MÜCVER

Haberin Devamı

Mutfağımızın en sevilen klasiklerinden biri olan mücver, kabağın ferahlatıcı tadını taze yeşillikler ve peynirin uyumuyla buluşturarak her öğünde iştah açan bir alternatif sunuyor.

Mücver tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
BABAGANNUŞ

Mutfağımızın en sevilen mezelerden biri olan babagannuş, közlenmiş sebzelerin bıçakla ince ince doğranıp harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Ateşte pişen patlıcan, biber ve domateslerin isli tadı, bol zeytinyağı ve nar ekşisiyle birleşerek damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

Babagannuş tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
HÖŞMERİM

Balıkesir ve Çanakkale yöresinin meşhur lezzeti höşmerim, taze peynir ve irmiğin enfes uyumunu sofralarınıza taşıyan geleneksel bir tat sunuyor. Peynir helvası olarak da bilinen bu nefis tatlı, altın sarısı rengi ve iştah açıcı kokusuyla hem çay saatlerinizin hem de yemek sonrası ikramlarınızın en lezzetli eşlikçisi oluyor.

Höşmerim tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
En Lezizz'ler

Daha Fazla
5
MUTFAK TÜYOLARI

5
MUTFAK TÜYOLARI

5
MUTFAK TÜYOLARI

Benzer Yazılar
5
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

30-60 dkOrta
5
MEZE TARİFLERİ

30-60 dkOrta
5
ÇORBA TARİFLERİ

30-60 dkOrta
5
ZEYTİNYAĞLI TARİFLERİ

30-60 dkOrta
5
KURABİYE TARİFLERİ

30-60 dkOrta
5
TATLI TARİFLERİ

30-60 dkOrta
5
BÖREK TARİFLERİ

30-60 dkOrta
5
ÇORBA TARİFLERİ

30-60 dkOrta
5
BALIK TARİFLERİ

30 dkOrta
5
BALIK TARİFLERİ

30-60 dkOrta