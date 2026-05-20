Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Mayıs 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mideyi yormayan sıcacık mercimek çorbasıyla başlayıp ana yemekte enginarın kendine özgü hafif ekşiliğini kıymanın lezzetiyle buluşturan harika bir kıymalı enginar dolması ve üzerinde nar gibi kızaran kaşar peyniriyle iştahları kabartan doyurucu beşamel soslu fırında makarna ile tam bir lezzet şöleni sunuyor. Çıtır çıtır havuç mücver ve közlenmiş sebzelerin incecik doğranıp harmanlanmasıyla hazırlanan geleneksel babagannuş, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Sütlü tatlıların en zarif örneklerinden biri olan krem karamel ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

MERCİMEK ÇORBASI





Soğuk günlerde iç ısıtan mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda severek tüketiliyor.

KIYMALI ENGİNAR DOLMASI





Hazırlaması son derece pratik olan bu dolma, enginarın kendine özgü hafif ekşiliğini kıymanın lezzetiyle birleştirerek damak çatlatan bir tada ulaşıyor.

BEŞAMEL SOSLU FIRINDA MAKARNA





Makarnanın lezzetini ipek gibi beşamel sosla buluşturan bu tarif, üzerinde kızaran nar gibi kaşar peyniriyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

HAVUÇ MÜCVER

Hem kahvaltılar hem de akşam yemekleri için hazırlayabileceğiniz bu lezzet, geleneksel kabak mücverine iştah açıcı bir alternatif oluyor.

BABAGANNUŞ





Mutfağımızın en sevilen mezelerden biri olan babagannuş, közlenmiş sebzelerin bıçakla ince ince doğranıp harmanlanmasıyla hazırlanıyor.

KREM KARAMEL





İpek gibi kıvamıyla damaklarda eriyen krem karamel, sütlü tatlıların en zarif ve sevilen örneklerinden biri olarak sofralarınızı taçlandırıyor.