Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Mayıs 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mideyi yormayan sıcacık mercimek çorbasıyla başlayıp ana yemekte enginarın kendine özgü hafif ekşiliğini kıymanın lezzetiyle buluşturan harika bir kıymalı enginar dolması ve üzerinde nar gibi kızaran kaşar peyniriyle iştahları kabartan doyurucu beşamel soslu fırında makarna ile tam bir lezzet şöleni sunuyor. Çıtır çıtır havuç mücver ve közlenmiş sebzelerin incecik doğranıp harmanlanmasıyla hazırlanan geleneksel babagannuş, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Sütlü tatlıların en zarif örneklerinden biri olan krem karamel ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
MERCİMEK ÇORBASI
Soğuk günlerde iç ısıtan mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda severek tüketiliyor.
KIYMALI ENGİNAR DOLMASI
Hazırlaması son derece pratik olan bu dolma, enginarın kendine özgü hafif ekşiliğini kıymanın lezzetiyle birleştirerek damak çatlatan bir tada ulaşıyor.
BEŞAMEL SOSLU FIRINDA MAKARNA
Makarnanın lezzetini ipek gibi beşamel sosla buluşturan bu tarif, üzerinde kızaran nar gibi kaşar peyniriyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
HAVUÇ MÜCVER
Hem kahvaltılar hem de akşam yemekleri için hazırlayabileceğiniz bu lezzet, geleneksel kabak mücverine iştah açıcı bir alternatif oluyor.
BABAGANNUŞ
Mutfağımızın en sevilen mezelerden biri olan babagannuş, közlenmiş sebzelerin bıçakla ince ince doğranıp harmanlanmasıyla hazırlanıyor.
KREM KARAMEL
İpek gibi kıvamıyla damaklarda eriyen krem karamel, sütlü tatlıların en zarif ve sevilen örneklerinden biri olarak sofralarınızı taçlandırıyor.