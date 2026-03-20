Bugün ne pişirsem diyenler için: Bayram menüsü (20 Mart 2026)

Ramazan Bayramı'nda kurulan kalabalık sofralar için "bugün ne pişirsem?" diyenlere hazırladığımız bu özel menü, bayramın bereketini ve heyecanını yansıtan enfes seçeneklerden oluşuyor. Dumanı üstünde sıcacık bir ezogelin çorbasıyla başlayan sofra, ana yemekte fırında saatlerce ağır ağır pişen lokum gibi kuzu incik ve ona en çok yakışan tane tane dökülen tereyağlı bulgur pilavı ile leziz bir başlangıç sunuyor. Sofraya yeşil elmanın ferahlığıyla kerevizi sevdiren tazeleyici bir salata, isli tadıyla iştah kabartan köz patlıcan ve yoğurtlu pancar mezesi bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Galeta unlu cevizli keki, tam kıvamında şerbeti ve üzerindeki ipek gibi kremasıyla hem şerbetli hem sütlü tatlı sevenlerin gönlünü fethedecek nefis Kıbrıs tatlısı ise bayram sofranızı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Ezogelin çorbası

Fırında kuzu incik ve bulgur pilavı

Yeşil elmalı kereviz salatası

Köz patlıcan salatası

Yoğurtlu pancar mezesi

Kıbrıs tatlısı

EZOGELİN ÇORBASI





Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

FIRINDA KUZU İNCİK VE BULGUR PİLAVI





Fırında kuzu incik ve bulgur pilavı, geleneksel Türk mutfağının en doyurucu ve iştah açıcı lezzetleri arasında yer alır. Ağır ağır ve yumuşacık pişen kuzu eti, tane tane dökülen bulgur pilavıyla servis edildiğinde ortaya tam bir ziyafet sofrası çıkar.

YEŞİL ELMALI KEREVİZ SALATASI





Kerevizin kendine has lezzetini yeşil elmanın ferahlatıcı ekşiliğiyle buluşturan bu salata, hem sunumuyla hem de hafifliğiyle sofralarınıza çok yakışacak bir meze alternatifi sunuyor.

KÖZ PATLICAN SALATASI





Közlenmiş sebzelerin isli tadı, zeytinyağı ve nar ekşisinin mayhoşluğuyla birleşince ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Patlıcan ve kapya biberinin tadı sarımsaklı sosla birleştiğinde bu salatayı hem çok hafif hem de iştah açıcı bir eşlikçiye dönüştürüyor.

YOĞURTLU PANCAR MEZESİ





Sofraların iştah açıcı eşlikçilerinden yoğurtlu pancar mezesi, pancarın kendine özgü lezzetini süzme yoğurdun nefis kıvamıyla buluşturuyor.

KIBRIS TATLISI





Kıbrıs tatlısı, şerbetli ve sütlü tatlıların lezzetini tek bir tabakta buluşturarak sofralara enfes bir lezzet sunuyor. Galeta unu ve cevizle pişen keki, şerbetle buluştuğunda tam kıvamında yumuşarken, üzerine yayılan ipek gibi kreması ise nefis bir tat katıyor.