Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, dumanı üstünde badem çorbasıyla başlayıp ana yemekte renkli biberler ve yumuşacık tavuk etlerinin yüksek ateşte sotelenmesiyle hazırlanan ev yapımı tavuk fajita ile sofranıza enfes lezzetler sunuyor. Dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacık patates kızartması, taze fesleğen ve çam fıstığının zengin lezzetiyle makarnayı buluşturan pesto soslu makarna ve rengarenk mevsim sebzelerinin bol limonlu sosla bir araya gelmesiyle iştah açan mevsim salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. Çıtır hamuru ve ipek gibi kreması Fransız mutfağının en zarif tatlısı ekler ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve diğer adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Badem çorbası

Tavuk fajita

Patates kızartması

Pesto soslu makarna

Mevsim salata

Ekler

BADEM ÇORBASI





Badem çorbası, ipek gibi kıvamıyla sofralarda enfes bir başlangıç oluyor. Hazırlanması pratik olan bu nefis çorba, her kaşıkta damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Gözden Kaçmasın Badem çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE



TAVUK FAJİTA





Meksika mutfağının en iştah açıcı lezzetlerinden tavuk fajita, rengarenk görüntüsüyle sofranıza gurme bir restoran havası katıyor.

Gözden Kaçmasın Tavuk fajita tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATATES KIZARTMASI





Dışı çıtır çıtır içi ise lokum gibi yumuşacık patates kızartması, bu tarifle iki aşamalı pişirme yöntemi kullanılarak hazırlanıp sofranıza geliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Patates kızartması tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

PESTO SOSLU MAKARNA

İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan pesto soslu makarna, fesleğenin ferahlatıcı tadı ve parmesan peyniriyle damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.

Gözden Kaçmasın Pesto soslu makarna tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

MEVSİM SALATA





Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor.

Gözden Kaçmasın Mevsim salata tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

EKLER

Fransız mutfağının en zarif tatlılarından biri olan ekler, çıtır hamuru ve ipek gibi kremasıyla pastane usulü hazırlanıp üzerindeki çikolata kaplamasıyla hem göze hem de damağa hitap ediyor.