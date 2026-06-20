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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Haziran 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Haziran 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, dumanı üstünde badem çorbasıyla başlayıp ana yemekte renkli biberler ve yumuşacık tavuk etlerinin yüksek ateşte sotelenmesiyle hazırlanan ev yapımı tavuk fajita ile sofranıza enfes lezzetler sunuyor. Dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacık patates kızartması, taze fesleğen ve çam fıstığının zengin lezzetiyle makarnayı buluşturan pesto soslu makarna ve rengarenk mevsim sebzelerinin bol limonlu sosla bir araya gelmesiyle iştah açan mevsim salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. Çıtır hamuru ve ipek gibi kreması Fransız mutfağının en zarif tatlısı ekler ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve diğer adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Haziran 2026)
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Menüde neler var?

  • Badem çorbası
  • Tavuk fajita
  • Patates kızartması
  • Pesto soslu makarna
  • Mevsim salata
  • Ekler

BADEM ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Haziran 2026)

Badem çorbası, ipek gibi kıvamıyla sofralarda enfes bir başlangıç oluyor. Hazırlanması pratik olan bu nefis çorba, her kaşıkta damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

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TAVUK FAJİTA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Haziran 2026)

Meksika mutfağının en iştah açıcı lezzetlerinden tavuk fajita, rengarenk görüntüsüyle sofranıza gurme bir restoran havası katıyor.

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PATATES KIZARTMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Haziran 2026)

Dışı çıtır çıtır içi ise lokum gibi yumuşacık patates kızartması, bu tarifle iki aşamalı pişirme yöntemi kullanılarak hazırlanıp sofranıza geliyor.

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PESTO SOSLU MAKARNA

İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan pesto soslu makarna, fesleğenin ferahlatıcı tadı ve parmesan peyniriyle damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.

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MEVSİM SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Haziran 2026)

Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor.

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EKLER

Fransız mutfağının en zarif tatlılarından biri olan ekler, çıtır hamuru ve ipek gibi kremasıyla pastane usulü hazırlanıp üzerindeki çikolata kaplamasıyla hem göze hem de damağa hitap ediyor.

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