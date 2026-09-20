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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli kabak çorbasıyla başlayıp tereyağı ve zeytinyağının lezzetiyle ızgara tadında pişen unsuz palamut tava ve yanına çok yakışan sarımsaklı tereyağlı karides tava ile lezzetli seçenekler sunuyor. Nar ekşili ve limonlu sosuyla domatesli roka salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Kıyır kıyır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle şekerpare, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Kabak çorbası
  • Unsuz palamut tava
  • Domatesli roka salatası
  • Karides tava
  • Şekerpare

KABAK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Eylül 2026)

Terbiyeli kabak çorbası, taze sebzeler ve süzme yoğurdun hafifliğiyle hazırlanıp sofranıza lezzetli bir başlangıç seçeneği oluyor. Pürüzsüz kıvamıyla iştah açan bu nefis tarif, her denemede lezzeti garantili sonuç veriyor.

Gözden KaçmasınKabak çorbası tarifiKabak çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

UNSUZ PALAMUT TAVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Eylül 2026)

Mevsimin taze balıklarından palamut, bu nefis tarifle un kullanılmadan tereyağı ve zeytinyağının lezzetiyle tavada ızgara tadında pişiyor. Pratik şekilde hazırlanan palamut tava, pişerken etrafa iştah açan enfes bir koku yayıyor.

Gözden KaçmasınUnsuz palamut tava tarifiUnsuz palamut tava tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATESLİ ROKA SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Eylül 2026)

Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

Gözden KaçmasınDomatesli roka salatası tarifiDomatesli roka salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KARİDES TAVA

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Eylül 2026)

Tereyağı, sarımsak ve pul biberle hazırlanan bu pratik tarif, sofranıza enfes bir seçenek oluyor. Tavada kısa sürede pişen karidesler, damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.

Gözden KaçmasınKarides tava tarifiKarides tava tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEKERPARE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Eylül 2026)

Şekerpare, şerbetli tatlı sevenlerin çay saatlerinde en çok tercih ettiği lezzetlerin başında geliyor. Tam kıvamındaki kıyır kıyır hamuruyla damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınŞekerpare tarifiŞekerpare tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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