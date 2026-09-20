Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
KABAK ÇORBASI
Terbiyeli kabak çorbası, taze sebzeler ve süzme yoğurdun hafifliğiyle hazırlanıp sofranıza lezzetli bir başlangıç seçeneği oluyor. Pürüzsüz kıvamıyla iştah açan bu nefis tarif, her denemede lezzeti garantili sonuç veriyor.
UNSUZ PALAMUT TAVA
Mevsimin taze balıklarından palamut, bu nefis tarifle un kullanılmadan tereyağı ve zeytinyağının lezzetiyle tavada ızgara tadında pişiyor. Pratik şekilde hazırlanan palamut tava, pişerken etrafa iştah açan enfes bir koku yayıyor.
DOMATESLİ ROKA SALATASI
Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.
KARİDES TAVA
Tereyağı, sarımsak ve pul biberle hazırlanan bu pratik tarif, sofranıza enfes bir seçenek oluyor. Tavada kısa sürede pişen karidesler, damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.
ŞEKERPARE
Şekerpare, şerbetli tatlı sevenlerin çay saatlerinde en çok tercih ettiği lezzetlerin başında geliyor. Tam kıvamındaki kıyır kıyır hamuruyla damak çatlatan bir lezzet sunuyor.