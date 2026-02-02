Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mutfakta pratiklik sağlayan doyurucu lezzetleri ve kış meyvelerinin eşsiz aromasını sofranıza taşıyor. Hem mantarlı tavuk sotenin lezzetini hem de iştah açan kıymalı mantı makarnayı bir arada olduğu bu leziz sofra, ana yemekte nefis bir seçenek sunuyor. Ayva meyveli dolgusuyla ev yapımı ekmekler ve günün kapanışında ise ağızda dağılan kıyır kıyır un kurabiyesi bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Patates graten

Mantarlı tavuk sote

Mantı makarna

Ayvalı ekmek

Un kurabiyesi

PATATES GRATEN



Et ve balık yemeklerinin yanına çok yakışan aynı zamanda çay saatlerinde tek başına yıldızlaşan patates graten, beşamel sosun ipek gibi kıvamı ve eriyen kaşar peyniriyle sofralarınıza tam bir lezzet şöleni getiriyor.

MANTARLI TAVUK SOTE



Mutfakta hem pratikliği hem de doyuruculuğu bir arada arayanlar için mantarlı tavuk sote, sebzelerle tavuğun uyumunu tabağa taşıyan enfes bir klasiktir. Mantarların suyunu hapsettiği, biberlerin ve baharatların aromasıyla zenginleşen bu tarif, mutfağınızda kısa sürede harikalar yaratmanıza sağlar.

MANTI MAKARNA

Hem doyurucu hem de hazırlaması oldukça keyifli olan mantı makarna, geleneksel mantı lezzetini mutfağınıza çok daha pratik bir şekilde taşıyor. İçindeki sulu kıyma harcı ve üzerine dökülen sarımsaklı yoğurdun lezzeti, her kaşıkta iştah açıyor.

AYVALI EKMEK



Evde ekmek pişirmenin o huzur veren hissi mutfakta harika bir keyfe dönüşüyor. Kolayca pişirebileceğiniz bu leziz ekmekler, ayva meyveli dolgusuyla her lokmada sağlıklı bir atıştırmalık deneyimi sunuyor.

UN KURABİYESİ



Ağızda dağılan un kurabiyesi, az malzemeyle hazırlanıp çay saatlerinin pratik ve sevilen lezzetlerinden biri oluyor. Hazırlaması zahmetsiz olan hamuru, kısa sürede pişerek kıyır kıyır bir hale geliyor.