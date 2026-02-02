search__icondelete
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Şubat 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mutfakta pratiklik sağlayan doyurucu lezzetleri ve kış meyvelerinin eşsiz aromasını sofranıza taşıyor. Hem mantarlı tavuk sotenin lezzetini hem de iştah açan kıymalı mantı makarnayı bir arada olduğu bu leziz sofra, ana yemekte nefis bir seçenek sunuyor. Ayva meyveli dolgusuyla ev yapımı ekmekler ve günün kapanışında ise ağızda dağılan kıyır kıyır un kurabiyesi bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Şubat 2026)
MENÜDE NELER VAR?

  • Patates graten
  • Mantarlı tavuk sote
  • Mantı makarna
  • Ayvalı ekmek
  • Un kurabiyesi

PATATES GRATEN

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Şubat 2026)
Et ve balık yemeklerinin yanına çok yakışan aynı zamanda çay saatlerinde tek başına yıldızlaşan patates graten, beşamel sosun ipek gibi kıvamı ve eriyen kaşar peyniriyle sofralarınıza tam bir lezzet şöleni getiriyor.

Patates graten tarifi

Patates graten tarifi

MANTARLI TAVUK SOTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Şubat 2026)
Mutfakta hem pratikliği hem de doyuruculuğu bir arada arayanlar için mantarlı tavuk sote, sebzelerle tavuğun uyumunu tabağa taşıyan enfes bir klasiktir. Mantarların suyunu hapsettiği, biberlerin ve baharatların aromasıyla zenginleşen bu tarif, mutfağınızda kısa sürede harikalar yaratmanıza sağlar.

Mantarlı tavuk sote tarifi

Mantarlı tavuk sote tarifi

MANTI MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Şubat 2026)
Hem doyurucu hem de hazırlaması oldukça keyifli olan mantı makarna, geleneksel mantı lezzetini mutfağınıza çok daha pratik bir şekilde taşıyor. İçindeki sulu kıyma harcı ve üzerine dökülen sarımsaklı yoğurdun lezzeti, her kaşıkta iştah açıyor.

Mantı makarna tarifi

Mantı makarna tarifi

AYVALI EKMEK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Şubat 2026)
Evde ekmek pişirmenin o huzur veren hissi mutfakta harika bir keyfe dönüşüyor. Kolayca pişirebileceğiniz bu leziz ekmekler, ayva meyveli dolgusuyla her lokmada sağlıklı bir atıştırmalık deneyimi sunuyor.

Ayvalı ekmek tarifi

Ayvalı ekmek tarifi

UN KURABİYESİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Şubat 2026)
Ağızda dağılan un kurabiyesi, az malzemeyle hazırlanıp çay saatlerinin pratik ve sevilen lezzetlerinden biri oluyor. Hazırlaması zahmetsiz olan hamuru, kısa sürede pişerek kıyır kıyır bir hale geliyor.

Un kurabiyesi tarifi

Un kurabiyesi tarifi

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Şubat 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Şubat 2026)

Şubat ayında ne yenir Tam mevsiminde taze balıklar, sebzeler ve meyveler
Şubat ayında ne yenir? Tam mevsiminde taze balıklar, sebzeler ve meyveler

Ekşi maya nasıl yapılır 8 günde sıfırdan ekşi maya kurulumu ve püf noktaları
Ekşi maya nasıl yapılır? 8 günde sıfırdan ekşi maya kurulumu ve püf noktaları

