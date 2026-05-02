Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Mayıs 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık enginar çorbasıyla başlayıp ana yemekte tam kıvamında mühürlenerek kendi suyunda pişen nefis et kavurma ve ona eşlik eden tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Dışı çıtır içi yumuşacık patatas bravas ve bahar aylarının en özel lezzeti olan taze çağlalı cacık, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Fırından çıktığı anda mis gibi kokusu ve yoğun akışkan çikolata sürpriziyle her lokmada keyif veren nefis sufle ile bu keyifli akşam sofrasını tatlandırabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
ENGİNAR ÇORBASI
Enginar çorbası, sebzelerin uyumu ve yumuşak içimiyle sofralara hem besleyici hem de leziz başlangıç sunuyor.
ET KAVURMA
Sofralarımızın en sevilen yemeklerinden biri olan et kavurma, doğru pişirme tekniğiyle hazırlandığında lokum gibi yumuşacık bir kıvama ulaşıyor.
TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan pilav, tam ölçüsüyle yapıldığında ana yemeklerin leziz tamamlayıcısı oluyor.
PATATAS BRAVAS
İspanyol mutfağının en sevilen tapaslarından biri olan patatas bravas, dışı çıtır içi ise yumuşacık kalarak damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.
ÇAĞLA CACIĞI
Çağla cacığı, baharın müjdecisi olan taze çağlaların süzme yoğurtla buluştuğu hem ferahlatıcı hem de leziz bir başlangıç alternatifidir.
SUFLE
Çikolata krizlerine en hızlı ve etkili çözüm olan sufle, dışı hafif kıtır ve içi akışkan çikolatasıyla sofranıza enfes bir lezzet sunuyor.