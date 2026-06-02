Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sofralara sıcacık bir başlangıç sunan şehriye çorbasıyla başlayıp ana yemekte özel sosuyla fırında lokum gibi pişen nefis bir köfteli patates dizmesi ve tane tane kuskus pilavı ile tam bir ziyafet sunuyor. İncecik doğranmış taze sebzeleri bol ceviz ve nar ekşili sosla bir araya getiren ferahlatıcı gavurdağı salatası ve kabağın hafifçe sote edilip süzme yoğurtla buluşturulmasıyla pratik bir şekilde hazırlanan yoğurtlu kabak mezesi, bu zengin öğünü tamamlıyor. Yoğun çikolata tadıyla tatlı krizlerinize en hızlı çözümü sunan nefis sufle ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Şehriye çorbası

Köfteli patates dizmesi

Kuskus pilavı

Gavurdağı salatası

Yoğurtlu kabak mezesi

Sufle

ŞEHRİYE ÇORBASI





Hazırlaması oldukça pratik ve nefis lezzetiyle bu tarif, sofralarda sıcacık başlangıç seçeneklerinden biri oluyor.

Gözden Kaçmasın Şehriye çorbası tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KÖFTELİ PATATES DİZMESİ





Lokum gibi köftelerin patates dilimleriyle tepsiye dizilmesi ile hazırlanan bu tarif, aralarına eklenen halka domatesler ile enfes bir ekşilik kazanıyor.

Gözden Kaçmasın Köfteli patates dizmesi tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KUSKUS PİLAVI





Kuskus pilavı, mis gibi kokusu ve tane tane dökülen kıvamıyla ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

Gözden Kaçmasın Kuskus pilavı tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI

Haberin Devamı





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Gavurdağı salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

YOĞURTLU KABAK MEZESİ





Yemeklerin yanında ferahlatıcı ve hafif eşlikçilerden biri olan yoğurtlu kabak mezesi, kabağın sote edilip süzme yoğurtla birleştirilmesiyle pratik bir şekilde hazırlanıyor.

Gözden Kaçmasın Yoğurtlu kabak mezesi tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

SUFLE





Çikolata krizlerine en hızlı ve etkili çözüm olan sufle, akışkan çikolatasıyla sofranıza enfes bir lezzet sunuyor.