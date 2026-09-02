Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kıvamı tam tutan patates püresi, dışı çıtır içi sulu pişen Kore usulü peynirli çıtır tavuk ve yanına çok yakışan lokum gibi mantar sote ile lezzetli seçenekler sunuyor. Patlıcanlı makarna ise bu doyurucu öğüne lezzet katıyor. İpek gibi kreması ve taze meyve sosuyla çilekli tiramisu, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Patates püresi

Kore usulü peynirli çıtır tavuk

Mantar sote

Patlıcanlı makarna

Çilekli tiramisu

PATATES PÜRESİ





Patates püresi, ipek gibi kıvamı ve tereyağının damakta bıraktığı enfes tadıyla her yemeğin yanına yakışan eşlikçilerden biri oluyor. Patatesin krema ile kazandığı pürüzsüz kıvam, bu lezzeti gurme bir tabağa dönüştürüyor.

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KORE USULÜ PEYNİRLİ ÇITIR TAVUK





Kore usulü çıtır tavuk, iştah açan görüntüsü ve lezzetiyle sofranıza geliyor. İçi sulu pişen ve dışı ise çıtır kalan kızarmış tavuklar, sıcak servis edildiğinde lezzetine doyum olmuyor.

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MANTAR SOTE





Hem pratik hem lezzetli bir yemek arayanların ilk tercihlerinden biri olan mantar sote, yüksek ateşte mühürlenerek dakikalar içinde hazır oluyor.

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PATLICANLI MAKARNA





Patlıcanlı makarna, taze sebzelerin lezzetini makarna ile tek tabakta buluşturarak hem pratik hem lezzetli bir öğüne dönüşüyor. Zeytinyağında kavrulan patlıcanların domates ve sarımsakla bütünleştiği sos, makarnayla harmanlanarak enfes bir tat oluşturuyor.

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ÇİLEKLİ TİRAMİSU





Çilekli tiramisu, İtalyan mutfağının sevilen tatlısını çileğin lezzetiyle buluşturan nefis tarifler arasında yer alıyor. Kahveyle ıslatılan kedidili bisküviler, ipek gibi tiramisu kreması ve ev yapımı çilek sosuyla kat kat dizilip hem sunumu hem lezzetiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.