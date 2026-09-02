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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kıvamı tam tutan patates püresi, dışı çıtır içi sulu pişen Kore usulü peynirli çıtır tavuk ve yanına çok yakışan lokum gibi mantar sote ile lezzetli seçenekler sunuyor. Patlıcanlı makarna ise bu doyurucu öğüne lezzet katıyor. İpek gibi kreması ve taze meyve sosuyla çilekli tiramisu, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Patates püresi
  • Kore usulü peynirli çıtır tavuk
  • Mantar sote
  • Patlıcanlı makarna
  • Çilekli tiramisu

PATATES PÜRESİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Eylül 2026)

Patates püresi, ipek gibi kıvamı ve tereyağının damakta bıraktığı enfes tadıyla her yemeğin yanına yakışan eşlikçilerden biri oluyor. Patatesin krema ile kazandığı pürüzsüz kıvam, bu lezzeti gurme bir tabağa dönüştürüyor.

Gözden KaçmasınPatates püresi tarifiPatates püresi tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KORE USULÜ PEYNİRLİ ÇITIR TAVUK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Eylül 2026)

Kore usulü çıtır tavuk, iştah açan görüntüsü ve lezzetiyle sofranıza geliyor. İçi sulu pişen ve dışı ise çıtır kalan kızarmış tavuklar, sıcak servis edildiğinde lezzetine doyum olmuyor.

Gözden KaçmasınKore usulü peynirli çıtır tavuk tarifiKore usulü peynirli çıtır tavuk tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MANTAR SOTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Eylül 2026)

Hem pratik hem lezzetli bir yemek arayanların ilk tercihlerinden biri olan mantar sote, yüksek ateşte mühürlenerek dakikalar içinde hazır oluyor.

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Gözden KaçmasınMantar sote tarifiMantar sote tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATLICANLI MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Eylül 2026)

Patlıcanlı makarna, taze sebzelerin lezzetini makarna ile tek tabakta buluşturarak hem pratik hem lezzetli bir öğüne dönüşüyor. Zeytinyağında kavrulan patlıcanların domates ve sarımsakla bütünleştiği sos, makarnayla harmanlanarak enfes bir tat oluşturuyor.

Gözden KaçmasınPatlıcanlı makarna tarifiPatlıcanlı makarna tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇİLEKLİ TİRAMİSU

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Eylül 2026)

Çilekli tiramisu, İtalyan mutfağının sevilen tatlısını çileğin lezzetiyle buluşturan nefis tarifler arasında yer alıyor. Kahveyle ıslatılan kedidili bisküviler, ipek gibi tiramisu kreması ve ev yapımı çilek sosuyla kat kat dizilip hem sunumu hem lezzetiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınÇilekli tiramisu tarifiÇilekli tiramisu tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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