Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
PATATES PÜRESİ
Patates püresi, ipek gibi kıvamı ve tereyağının damakta bıraktığı enfes tadıyla her yemeğin yanına yakışan eşlikçilerden biri oluyor. Patatesin krema ile kazandığı pürüzsüz kıvam, bu lezzeti gurme bir tabağa dönüştürüyor.
KORE USULÜ PEYNİRLİ ÇITIR TAVUK
Kore usulü çıtır tavuk, iştah açan görüntüsü ve lezzetiyle sofranıza geliyor. İçi sulu pişen ve dışı ise çıtır kalan kızarmış tavuklar, sıcak servis edildiğinde lezzetine doyum olmuyor.
MANTAR SOTE
Hem pratik hem lezzetli bir yemek arayanların ilk tercihlerinden biri olan mantar sote, yüksek ateşte mühürlenerek dakikalar içinde hazır oluyor.
PATLICANLI MAKARNA
Patlıcanlı makarna, taze sebzelerin lezzetini makarna ile tek tabakta buluşturarak hem pratik hem lezzetli bir öğüne dönüşüyor. Zeytinyağında kavrulan patlıcanların domates ve sarımsakla bütünleştiği sos, makarnayla harmanlanarak enfes bir tat oluşturuyor.
ÇİLEKLİ TİRAMİSU
Çilekli tiramisu, İtalyan mutfağının sevilen tatlısını çileğin lezzetiyle buluşturan nefis tarifler arasında yer alıyor. Kahveyle ıslatılan kedidili bisküviler, ipek gibi tiramisu kreması ve ev yapımı çilek sosuyla kat kat dizilip hem sunumu hem lezzetiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
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