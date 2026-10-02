Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ekim 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp kuşbaşı kuzu etinin lezzetiyle etli kereviz yemeği ve yanına çok yakışan tereyağlı tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. İncecik doğranmış sebzeleri, bol cevizi ve nar ekşili sosuyla gavurdağı salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Kıyır kıyır hamuru ve pekmezli şerbetiyle Kayseri yöresine ait nevzine tatlısı, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Yayla çorbası

Etli kereviz yemeği

Şehriyeli pirinç pilavı

Gavurdağı salatası

Nevzine tatlısı

YAYLA ÇORBASI





Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden Kaçmasın Yayla çorbası tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ETLİ KEREVİZ YEMEĞİ





Etli kereviz yemeği, kuşbaşı kuzu eti ile hazırlanan doyurucu ve enfes bir yemek seçeneği oluyor. Kısık ateşte yavaş yavaş pişen sebzeler, kuzu etinin lezzetini içine çekiyor.

Gözden Kaçmasın Etli kereviz yemeği tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Tereyağının lezzetiyle pişen pilav, yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.

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Gözden Kaçmasın Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor. Domates ve biberin uyumuna eşlik eden nar tanelerinin kattığı hafif mayhoş tadı, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir seçeneğe dönüştürüyor.

Gözden Kaçmasın Gavurdağı salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

NEVZİNE TATLISI





Kayseri mutfağına ait nevzine tatlısı, sofralara yöresel bir tatlı seçeneği sunuyor. Çay saatlerine çok yakışan bu tarif, kıyır kıyır hamuruyla ağızda dağılıyor. Hamurundaki tahin ve cevizin tadı, pekmezli şerbetle damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.