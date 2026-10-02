Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ekim 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
YAYLA ÇORBASI
Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.
ETLİ KEREVİZ YEMEĞİ
Etli kereviz yemeği, kuşbaşı kuzu eti ile hazırlanan doyurucu ve enfes bir yemek seçeneği oluyor. Kısık ateşte yavaş yavaş pişen sebzeler, kuzu etinin lezzetini içine çekiyor.
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Tereyağının lezzetiyle pişen pilav, yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.
GAVURDAĞI SALATASI
Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor. Domates ve biberin uyumuna eşlik eden nar tanelerinin kattığı hafif mayhoş tadı, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir seçeneğe dönüştürüyor.
NEVZİNE TATLISI
Kayseri mutfağına ait nevzine tatlısı, sofralara yöresel bir tatlı seçeneği sunuyor. Çay saatlerine çok yakışan bu tarif, kıyır kıyır hamuruyla ağızda dağılıyor. Hamurundaki tahin ve cevizin tadı, pekmezli şerbetle damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.