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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ekim 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ekim 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp kuşbaşı kuzu etinin lezzetiyle etli kereviz yemeği ve yanına çok yakışan tereyağlı tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. İncecik doğranmış sebzeleri, bol cevizi ve nar ekşili sosuyla gavurdağı salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Kıyır kıyır hamuru ve pekmezli şerbetiyle Kayseri yöresine ait nevzine tatlısı, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ekim 2026)
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Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Etli kereviz yemeği
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Gavurdağı salatası
  • Nevzine tatlısı

YAYLA ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ekim 2026)

Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınYayla çorbası tarifi (Videolu)Yayla çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ETLİ KEREVİZ YEMEĞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ekim 2026)

Etli kereviz yemeği, kuşbaşı kuzu eti ile hazırlanan doyurucu ve enfes bir yemek seçeneği oluyor. Kısık ateşte yavaş yavaş pişen sebzeler, kuzu etinin lezzetini içine çekiyor.

Gözden KaçmasınEtli kereviz yemeği tarifiEtli kereviz yemeği tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ekim 2026)

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Tereyağının lezzetiyle pişen pilav, yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.

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Gözden KaçmasınŞehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ekim 2026)

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor. Domates ve biberin uyumuna eşlik eden nar tanelerinin kattığı hafif mayhoş tadı, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir seçeneğe dönüştürüyor.

Gözden KaçmasınGavurdağı salatası tarifiGavurdağı salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

NEVZİNE TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ekim 2026)

Kayseri mutfağına ait nevzine tatlısı, sofralara yöresel bir tatlı seçeneği sunuyor. Çay saatlerine çok yakışan bu tarif, kıyır kıyır hamuruyla ağızda dağılıyor. Hamurundaki tahin ve cevizin tadı, pekmezli şerbetle damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.

Gözden KaçmasınNevzine tatlısı tarifiNevzine tatlısı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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