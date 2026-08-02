Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ağustos 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mantar sote ve tavuklu sebzeli noodle ile enfes seçenekler sunuyor. Fırında kaşarlı çıtır patates mücveri, pesto soslu taze domates salatası ve yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak mayhoş vişne suyu bu öğüne nefis bir tazelik katıyor. Yumuşacık keki ve ipek gibi karamel sosuyla karamelli tart kek ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
MANTAR SOTE
Hem pratik hem lezzetli bir yemek arayanların ilk tercihlerinden biri olan mantar sote, yüksek ateşte mühürlenerek dakikalar içinde hazır oluyor.
TAVUKLU SEBZELİ NOODLE
Tavuklu sebzeli noodle, jülyen doğranmış tavuk eti ve rengarenk sebzelerle pratik bir şekilde hazırlanıp lezzetiyle en sevilen yemekler arasında yer alıyor.
FIRINDA PATATES MÜCVERİ
Patatesin çıtırlığı ve kaşar peyniri ile hazırlanan bu tarif, fırında pişirilerek az yağlı ve lezzeti bir alternatif sunuyor.
PESTO SOSLU DOMATES SALATASI
Pesto soslu domates salatası, sofralarınıza hem pratik hem de leziz bir salata fikri oluyor.
VİŞNE SUYU
Yaz aylarının en ferahlatıcı içeceklerinden biri olan vişne suyu, mayhoş tadıyla sıcak günlerde severek tüketiliyor.
KARAMELLİ TART KEK
Yumuşacık keki ve ipek gibi karameli sosuyla tart kek, çay saatlerinizin en sevilen eşlikçisi olmaya aday bir lezzet sunuyor.