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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mantar sote ve tavuklu sebzeli noodle ile enfes seçenekler sunuyor. Fırında kaşarlı çıtır patates mücveri, pesto soslu taze domates salatası ve yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak mayhoş vişne suyu bu öğüne nefis bir tazelik katıyor. Yumuşacık keki ve ipek gibi karamel sosuyla karamelli tart kek ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ağustos 2026)
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Menüde neler var?

  • Mantar sote
  • Tavuklu sebzeli noodle
  • Fırında patates mücveri
  • Pesto soslu domates salatası
  • Vişne suyu
  • Karamelli tart kek

MANTAR SOTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ağustos 2026)

Hem pratik hem lezzetli bir yemek arayanların ilk tercihlerinden biri olan mantar sote, yüksek ateşte mühürlenerek dakikalar içinde hazır oluyor.

Gözden KaçmasınMantar sote tarifiMantar sote tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

TAVUKLU SEBZELİ NOODLE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ağustos 2026)

Tavuklu sebzeli noodle, jülyen doğranmış tavuk eti ve rengarenk sebzelerle pratik bir şekilde hazırlanıp lezzetiyle en sevilen yemekler arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınTavuklu sebzeli noodle tarifiTavuklu sebzeli noodle tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA PATATES MÜCVERİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ağustos 2026)

Patatesin çıtırlığı ve kaşar peyniri ile hazırlanan bu tarif, fırında pişirilerek az yağlı ve lezzeti bir alternatif sunuyor.

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Gözden KaçmasınFırında patates mücveri tarifiFırında patates mücveri tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PESTO SOSLU DOMATES SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ağustos 2026)

Pesto soslu domates salatası, sofralarınıza hem pratik hem de leziz bir salata fikri oluyor.

Gözden KaçmasınPesto soslu domates salatası tarifiPesto soslu domates salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

VİŞNE SUYU

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ağustos 2026)

Yaz aylarının en ferahlatıcı içeceklerinden biri olan vişne suyu, mayhoş tadıyla sıcak günlerde severek tüketiliyor.

Gözden KaçmasınVişne suyu tarifiVişne suyu tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KARAMELLİ TART KEK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Ağustos 2026)

Yumuşacık keki ve ipek gibi karameli sosuyla tart kek, çay saatlerinizin en sevilen eşlikçisi olmaya aday bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınKaramelli tart kek tarifiKaramelli tart kek tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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