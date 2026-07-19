Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Temmuz 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, domates çorbasıyla başlayıp yüksek ateşte dakikalar içinde mühürlenen mantar sote, lokum gibi pişen etiyle kremalı tavuklu makarna ve çıtır patates mücveri ile enfes seçenekler sunuyor. Çikolata sevenlerin vazgeçilmezi supangle ise ipek gibi pürüzsüz kıvamıyla bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Domates çorbası

Mantar sote

Kremalı tavuklu makarna

Fırında patates mücveri

Supangle

DOMATES ÇORBASI





Domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

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MANTAR SOTE





Hem pratik hem lezzetli bir yemek arayanların ilk tercihlerinden biri olan mantar sote, yüksek ateşte mühürlenerek dakikalar içinde hazır oluyor.

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KREMALI TAVUKLU MAKARNA





Kremalı tavuklu makarna, kremanın leziz kıvamı ve lokum gibi pişen tavuk etlerinin uyumuyla enfes bir tabak hazırlamanıza olanak tanıyor.

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FIRINDA PATATES MÜCVERİ





Patatesin çıtırlığı ve kaşar peynirinin lezzetinin birleştiği bu tarif, fırında pişirilerek az yağlı ve hafif bir alternatif sunuyor.

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SUPANGLE





Çikolata sevenlerin vazgeçilmezi olan supangle, ipek gibi kıvamıyla tatlı krizlerine hızlı ve lezzetli bir çözüm oluyor.