search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Temmuz 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam yemeğine ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#domates çorbası nasıl yapılır?#mantar sote nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, domates çorbasıyla başlayıp yüksek ateşte dakikalar içinde mühürlenen mantar sote, lokum gibi pişen etiyle kremalı tavuklu makarna ve çıtır patates mücveri ile enfes seçenekler sunuyor. Çikolata sevenlerin vazgeçilmezi supangle ise ipek gibi pürüzsüz kıvamıyla bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Temmuz 2026)
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Domates çorbası
  • Mantar sote
  • Kremalı tavuklu makarna
  • Fırında patates mücveri
  • Supangle

DOMATES ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Temmuz 2026)

Domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınDomates çorbası tarifiDomates çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MANTAR SOTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Temmuz 2026)

Hem pratik hem lezzetli bir yemek arayanların ilk tercihlerinden biri olan mantar sote, yüksek ateşte mühürlenerek dakikalar içinde hazır oluyor.

Gözden KaçmasınMantar sote tarifiMantar sote tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KREMALI TAVUKLU MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Temmuz 2026)

Kremalı tavuklu makarna, kremanın leziz kıvamı ve lokum gibi pişen tavuk etlerinin uyumuyla enfes bir tabak hazırlamanıza olanak tanıyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKremalı tavuklu makarna tarifiKremalı tavuklu makarna tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA PATATES MÜCVERİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Temmuz 2026)

Patatesin çıtırlığı ve kaşar peynirinin lezzetinin birleştiği bu tarif, fırında pişirilerek az yağlı ve hafif bir alternatif sunuyor.

Gözden KaçmasınFırında patates mücveri tarifiFırında patates mücveri tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

SUPANGLE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Temmuz 2026)

Çikolata sevenlerin vazgeçilmezi olan supangle, ipek gibi kıvamıyla tatlı krizlerine hızlı ve lezzetli bir çözüm oluyor.

Gözden KaçmasınSupangle tarifiSupangle tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

En Lezizz'ler

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Temmuz 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Temmuz 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
Boyoz tarifi
Boyoz tarifi#Boyoz
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Temmuz 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Temmuz 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
Zeytinyağlı domates dolması tarifi
Zeytinyağlı domates dolması tarifi#Zeytinyağlı Domates Dolması
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Temmuz 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Temmuz 2026)

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Temmuz 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Temmuz 2026)

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Temmuz 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Temmuz 2026)

Benzer Yazılar
5
Boyoz tarifi
KAHVALTILIK TARİFLERİ

Boyoz tarifi

30-60 dkOrta
5
Zeytinyağlı domates dolması tarifi
ZEYTİNYAĞLI TARİFLERİ

Zeytinyağlı domates dolması tarifi

30-60 dkOrta
5
Tavuklu kabak sandal tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Tavuklu kabak sandal tarifi

30-60 dkOrta
5
Bici bici tarifi
TATLI TARİFLERİ

Bici bici tarifi

30-60 dkKolay
5
Menemen tarifi (Videolu)
KAHVALTILIK TARİFLERİ

Menemen tarifi (Videolu)

30 dkKolay
5
Etli türlü yemeği tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Etli türlü yemeği tarifi

30-60 dkOrta
5
Domates çorbası tarifi
ÇORBA TARİFLERİ

Domates çorbası tarifi

30-60 dkKolay
5
Glutensiz lahmacun tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Glutensiz lahmacun tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay
5
İstanbul salatası tarifi (Videolu)
SALATA TARİFLERİ

İstanbul salatası tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay
5
Patlıcan reçeli tarifi
KAHVALTILIK TARİFLERİ

Patlıcan reçeli tarifi

60+ dkOrta