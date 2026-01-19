Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Ocak 2026)

Akşam yemeği için "Bugün ne pişirsem?" diye düşünmeye başladıysanız hiç canınızı sıkmayın çünkü hem nefis hem de çok sağlıklı ve besleyici bir menüyle karşınızdayız. Lokantalarda içtiklerinizi aratmayacak ezogelin çorbasından Antep usulü lahmacuna, et yemeyenler için harika bir erişteli yeşil mercimek yemeğinden Susurluk ayranına ve tulumba tatlısına eksiksiz menümüz huzurlarınızda. Ellerinize emeklerinize sağlık...

MENÜDE NELER VAR?

Lokanta usulü ezogelin çorbası

Antep lahmacunu

Erişteli yeşil mercimek yemeği

Susurluk ayranı

Tulumba tatlısı

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI





Anadolu’nun en geleneksel, nefis ve lezzetli çorbalarından bir tanesi olan ezogelin çorbasını evde lokanta usulü yapabilirsiniz. Bu çorba evde de yapılabilir ama nedense özellikle esnaf lokantalarında içilen ezogelin çorbasının lezzetine doyum olmaz. Sizin için lokanta çorbasıyla ev çorbasının iyi taraflarını bir araya getiren bir tarif hazırladık. Lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz lokanta usulü ezogelin çorbası yapımı ve malzemeleri..

ANTEP LAHMACUNU

Antep lahmacunun özelliği lezzetini soğandan ziyade harcına eklenen bol sarımsaktan ve taze sebzelerden alması. Bu sayede bambaşka bir tada kavuşan Antep lahmacununu evde de yapmak mümkün. Peki nasıl? İşte tam ölçülü malzemeleri ve adım adım yapılış aşamaları...

ERİŞTELİ YEŞİL MERCİMEK YEMEĞİ

Halk arasında "kara şimşek" olarak da bilinen yeşil mercimek yemeği hem çok besleyici hem de oldukça doyurucu bir Anadolu klasiği. Kuru nane dokunuşuyla efsane bir lezzete kavuşan yeşil mercimek yemeği, özellikle kış aylarında sofralardan eksik edilmemesi gereken baklagillerden. Biz doyuruculuğu artsın diye içine biraz da erişte attık ama siz daha sulu bir yemek isterseniz eriştesiz de pişirebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

SUSURLUK AYRANI

Susurluk ayranı, bol köpüklü olmasıyla meşhurdur. Özellikle yolculuklarda Susurluk'ta mola verip yemekle birlikte köpüklü bir ayran içmenin keyfi hiçbir şeyde olamaz. Peki köpüklü Susurluk ayranı evde nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

TULUMBA TATLISI

Kolay ve lezzetli bir tatlı denince akla ilk gelenlerden biri tulumba tatlısıdır. Genellikle tatlıcılardan alınır ama aslında evde de kolaylıkla yapılabilir. Tek ihtiyacınız bir kase hamur, bir tencere de şerbet. Çıtır çıtır kıvamıyla herkesin çok beğeneceği ev yapımı tulumba tatlısı için malzemeler tarifimiz aşağıda. Mutlaka deneyin…