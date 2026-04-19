Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Nisan 2026)

Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Nisan 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, minik köftelerin et ve nohutla olan bereketli uyumunu her kaşıkta hissettiren yuvalama çorbasıyla başlayıp ana yemekte bol soğanlı ve kuş üzümlü iç harcıyla fırında nar gibi kızaran iştah açıcı zeytinyağlı biber dolması ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Közlenmiş biberin isli tadıyla zenginleşen erişte salatası ve süzme yoğurdun ferahlığını taşıyan köz patlıcan salatası ile ev yapımı limonata özütü, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Sıcak helva katmanları arasından süzülen serin dondurma sürpriziyle her lokmada keyif veren dondurmalı irmik helvası ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

  • Yuvalama çorbası
  • Zeytinyağlı biber dolması
  • Köz biberli erişte salatası
  • Yoğurtlu köz patlıcan salatası
  • Limonata özütü
  • Dondurmalı irmik helvası

YUVALAMA ÇORBASI

Gaziantep mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan yuvalama çorbası, özenle hazırlanan minik köftelerin, et ve nohudun bereketi ile birleştirilerek hazırlanıyor.

Yuvalama (Yuvarlama) çorbası tarifi

ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMASI

Zeytinyağlı biber dolması, bu tarifte fırında pişirilerek hazırlanıyor ve görüntüsüyle masaya geldiği anda iştahları açıyor. Bol soğan, zeytinyağı, baharatlar ve kuş üzümünün lezzetiyle enfes bir tat sunuyor.

Zeytinyağlı biber dolması tarifi

KÖZ BİBERLİ ERİŞTE SALATASI

Geleneksel erişte lezzetini farklı bir dokunuşla sofralara taşıyan köz biberli erişte salatası, hem tek başına doyurucu bir ana öğün hem de yemeklerin yanında nefis bir eşlikçi olarak mutfakta favoriniz olmaya aday oluyor.

Köz biberli erişte salatası tarifi (Videolu)

YOĞURTLU KÖZ PATLICAN SALATASI

Közlenmiş patlıcanın isli tadı ile süzme yoğurdun ferahlığını bir araya getiren yoğurtlu köz patlıcan salatası, sofraların en sevilen ve iştah açan mezelerinden biridir.

Yoğurtlu köz patlıcan salatası tarifi

LİMONATA ÖZÜTÜ

Sofraların ferahlık veren ve ev yapımı doğallığıyla her yudumda tazeleyici bir lezzet sunan limonata özütü, mutfağınızda pratik seçeneklerden biri oluyor.

Limonata özütü tarifi

DONDURMALI İRMİK HELVASI

Dondurmalı irmik helvası, sıcak helva içindeki serin dondurma sürpriziyle geleneksel tatlılar arasında leziz bir yer tutuyor. Hazırlık aşamasında eklenen az miktardaki un, helvanın dondurmayla birleştiği anda çatlamasını önlüyor.

Dondurmalı irmik helvası tarifi

