Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Mayıs 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık lokanta usulü ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte enfes tadıyla Akçaabat köftesi ve incecik dilimlerinin arasına sızan baharatlı yağıyla lezzetlenen akordiyon patates ile tam bir lezzet şöleni sunuyor. Sarımsak ve baharat dengesiyle sebzelerin en iştah açıcı hallerinden biri olan şakşuka ve taze fesleğen ile çam fıstığının zengin lezzetini barındıran pesto soslu kiraz domates salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. Tarçın kokulu, bol elmalı iç harcıyla çay saatlerinize eşsiz bir lezzet katan elmalı turta ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde ne var?

Lokanta usulü ezogelin çorbası

Akçaabat köftesi

Akordiyon patates

Şakşuka

Pesto soslu kiraz domates salatası

Elmalı turta

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI





Mercimek, pirinç ve bulgurun lezzetiyle hazırlanıp her kaşıkta damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

AKÇAABAT KÖFTESİ





Akçaabat köftesi, az malzemeyle hazırlanıp enfes tadıyla sofralarınıza yöresel bir ziyafet taşıyor.

AKORDİYON PATATES





İncecik patates dilimlerin arasına sızan baharatlı yağı ve peynirle lezzetlenen bu tarif, her sofraya çok yakışıyor.

ŞAKŞUKA





Şakşuka, sarımsak ve sebzelerin uyumuyla hazırlanıp enfes tadıyla her damak tadına hitap ediyor.

PESTO SOSLU KİRAZ DOMATES SALATASI





Pesto soslu kiraz domates salatası, taze fesleğen, çam fıstığı ve parmesanla sofralarınıza Akdeniz esintileri taşıyor.

ELMALI TURTA





Elmalı turta, kıtır kıtır hamuru ve tarçın kokulu bol elmalı iç harcıyla çay saatlerinize enfes bir lezzet sunuyor.