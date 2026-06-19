Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Haziran 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık cennet çorbasıyla başlayıp ana yemekte fırından yayılan mis gibi kokusuyla iştahları açan patlıcan oturtma ve tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı ile sofranıza ziyafet sunuyor. Taze sebzelerinin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanan çoban salatası ve ferahlatıcı haydari mezesi, bu zengin öğünü tamamlıyor. İpek gibi pürüzsüz kreması ve limon kabuklarının içinde sunulan şık sunumuyla limon tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
CENNET ÇORBASI
Cennet çorbası, mısır ununun ve sebzelerin verdiği lezzetle pişerek klasik çorbalara göre daha iştah açıcı bir seçenek sunuyor.
PATLICAN OTURTMA
Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan patlıcan oturtma, lokum gibi yumuşacık patlıcanları ve nefis kıymalı harcıyla damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.
ÇOBAN SALATA
Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.
HAYDARİ
Haydari mezesi, süzme yoğurdun yoğun kıvamı ve tereyağında kavrulan sarımsakların lezzetiyle sofraların vazgeçilmez başlangıçları arasında yer alıyor.
LİMON TATLISI
Limon tatlısı, ferahlatıcı tadı ve ipek gibi kremasıyla yaz sofralarına çok yakışıyor. Hazırlaması son derece zahmetsiz olan bu nefis tatlı, limon kabukları içine eklenen kreması ve şık sunumuyla soğuk soğuk servis ediliyor.