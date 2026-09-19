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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iştah açan mercimek çorbasıyla başlayıp dereotuyla lezzetlenen kremalı tavuk ve yanına çok yakışan beşamel soslu fırında makarna ile enfes seçenekler sunuyor. Bol cevizli ve nar ekşili gavurdağı salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Bulut gibi kreması ve çikolata sosuyla mini ekler, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Dereotlu ve kremalı tavuk
  • Beşamel soslu fırında makarna
  • Gavurdağı salatası
  • Mini ekler

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Eylül 2026)

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınMercimek çorbası tarifiMercimek çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DEREOTLU VE KREMALI TAVUK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Eylül 2026)

Tavuk göğüs etinin, tereyağlı ve kremalı ipek gibi bir sosla pişirilmesiyle hazırlanan bu nefis lezzet, hem doyurucu hem pratik bir seçenek sunuyor. Tavada kızartılan tavuklar, limon kabuğu rendesi ve tavuk suyuyla hazırlanan sosun lezzetini içine çekiyor.

Gözden KaçmasınDereotlu ve kremalı tavuk tarifiDereotlu ve kremalı tavuk tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

BEŞAMEL SOSLU FIRINDA MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Eylül 2026)

Makarnanın lezzetini ipek gibi beşamel sosla buluşturan bu tarif, üzerinde kızaran nar gibi kaşar peyniriyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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Gözden KaçmasınBeşamel soslu fırında makarna tarifiBeşamel soslu fırında makarna tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Eylül 2026)

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınGavurdağı salatası tarifiGavurdağı salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MİNİ EKLER

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Eylül 2026)

Mini ekler tarifi, bulut gibi kreması ve nefis çikolata sosuyla çay saatlerinize damak çatlatan bir lezzet sunuyor. Pastaneden alınmış gibi duran mini eklerler, tatlı krizlerine enfes bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınMini ekler tarifiMini ekler tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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