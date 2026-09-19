Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
MERCİMEK ÇORBASI
Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
DEREOTLU VE KREMALI TAVUK
Tavuk göğüs etinin, tereyağlı ve kremalı ipek gibi bir sosla pişirilmesiyle hazırlanan bu nefis lezzet, hem doyurucu hem pratik bir seçenek sunuyor. Tavada kızartılan tavuklar, limon kabuğu rendesi ve tavuk suyuyla hazırlanan sosun lezzetini içine çekiyor.
BEŞAMEL SOSLU FIRINDA MAKARNA
Makarnanın lezzetini ipek gibi beşamel sosla buluşturan bu tarif, üzerinde kızaran nar gibi kaşar peyniriyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
GAVURDAĞI SALATASI
Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.
MİNİ EKLER
Mini ekler tarifi, bulut gibi kreması ve nefis çikolata sosuyla çay saatlerinize damak çatlatan bir lezzet sunuyor. Pastaneden alınmış gibi duran mini eklerler, tatlı krizlerine enfes bir seçenek oluyor.