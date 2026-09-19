Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iştah açan mercimek çorbasıyla başlayıp dereotuyla lezzetlenen kremalı tavuk ve yanına çok yakışan beşamel soslu fırında makarna ile enfes seçenekler sunuyor. Bol cevizli ve nar ekşili gavurdağı salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Bulut gibi kreması ve çikolata sosuyla mini ekler, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Dereotlu ve kremalı tavuk

Beşamel soslu fırında makarna

Gavurdağı salatası

Mini ekler

MERCİMEK ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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DEREOTLU VE KREMALI TAVUK





Tavuk göğüs etinin, tereyağlı ve kremalı ipek gibi bir sosla pişirilmesiyle hazırlanan bu nefis lezzet, hem doyurucu hem pratik bir seçenek sunuyor. Tavada kızartılan tavuklar, limon kabuğu rendesi ve tavuk suyuyla hazırlanan sosun lezzetini içine çekiyor.

Gözden Kaçmasın Dereotlu ve kremalı tavuk tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

BEŞAMEL SOSLU FIRINDA MAKARNA





Makarnanın lezzetini ipek gibi beşamel sosla buluşturan bu tarif, üzerinde kızaran nar gibi kaşar peyniriyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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Gözden Kaçmasın Beşamel soslu fırında makarna tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

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MİNİ EKLER





Mini ekler tarifi, bulut gibi kreması ve nefis çikolata sosuyla çay saatlerinize damak çatlatan bir lezzet sunuyor. Pastaneden alınmış gibi duran mini eklerler, tatlı krizlerine enfes bir seçenek oluyor.