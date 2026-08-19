Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Ağustos 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, lokanta usulü ezogelin çorbasıyla başlayıp fırında lokum gibi pişen etli kabak sandal ve yanına çok yakışan iç pilav ile lezzetli seçenekler sunuyor. Rengarenk sebzelerle hazırlanan mısırlı peynirli salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Üzerindeki hafif yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle fırın sütlaç, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI
Mercimek, pirinç ve bulgurun lezzetiyle hazırlanan bu şifa dolu tarif, her kaşıkta geleneksel tatları en lezzetli haliyle damaklarda hissettiriyor.
ETLİ KABAK SANDAL
Etli kabak sandal, fırınlanmış kabakların lokum gibi dana etli harçla pişirilmesiyle sofranıza gelerek üzerinde eriyen kaşar peyniriyle damak çatlatan bir lezzet sunuyor.
İÇ PİLAV
İç pilav, tane tane pirinci ve dolmalık fıstık ile kuş üzümünün uyumuyla hazırlanan, sofralarımızın en lezzetli pilav çeşitleri arasında yer alıyor.
MISIRLI PEYNİRLİ SALATA
Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ferah lezzetiyle ana yemeklerin yanına çok yakışırken tek başına tüketildiğinde doyurucu bir öğün oluyor.
FIRIN SÜTLAÇ
Sütlü tatlılarımız arasında en özel lezzetlerden biri olan fırın sütlaç, üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle tadına doyum olmayan nefis bir seçenek sunuyor.