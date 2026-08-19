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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, lokanta usulü ezogelin çorbasıyla başlayıp fırında lokum gibi pişen etli kabak sandal ve yanına çok yakışan iç pilav ile lezzetli seçenekler sunuyor. Rengarenk sebzelerle hazırlanan mısırlı peynirli salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Üzerindeki hafif yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle fırın sütlaç, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Ağustos 2026)
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Menüde neler var?

  • Lokanta usulü ezogelin çorbası
  • Etli kabak sandal
  • İç pilav
  • Mısırlı peynirli salata
  • Fırın sütlaç

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Ağustos 2026)

Mercimek, pirinç ve bulgurun lezzetiyle hazırlanan bu şifa dolu tarif, her kaşıkta geleneksel tatları en lezzetli haliyle damaklarda hissettiriyor.

Gözden KaçmasınLokanta usulü ezogelin çorbası tarifiLokanta usulü ezogelin çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ETLİ KABAK SANDAL

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Ağustos 2026)

Etli kabak sandal, fırınlanmış kabakların lokum gibi dana etli harçla pişirilmesiyle sofranıza gelerek üzerinde eriyen kaşar peyniriyle damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

Gözden Kaçmasın Etli kabak sandal tarifiEtli kabak sandal tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

İÇ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Ağustos 2026)

İç pilav, tane tane pirinci ve dolmalık fıstık ile kuş üzümünün uyumuyla hazırlanan, sofralarımızın en lezzetli pilav çeşitleri arasında yer alıyor.

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MISIRLI PEYNİRLİ SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Ağustos 2026)

Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ferah lezzetiyle ana yemeklerin yanına çok yakışırken tek başına tüketildiğinde doyurucu bir öğün oluyor.

Gözden KaçmasınMısırlı peynirli salata tarifiMısırlı peynirli salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRIN SÜTLAÇ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Ağustos 2026)

Sütlü tatlılarımız arasında en özel lezzetlerden biri olan fırın sütlaç, üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle tadına doyum olmayan nefis bir seçenek sunuyor.

Gözden KaçmasınFırın sütlaç tarifiFırın sütlaç tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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