Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Temmuz 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem diye?" düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mercimek çorbasıyla başlayıp fırında lokum gibi pişen zeytinyağlı domates dolması ve leziz Sinop mantısı ile enfes seçenekler sunuyor. Çıtır çıtır semizotu salatası bu öğüne ferahlık katarken ipek gibi pürüzsüz kıvamıyla fırın sütlaç tatlısı sofrayı tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir sofrada buluşabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
MERCİMEK ÇORBASI
Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda çok seviliyor.
ZEYTİNYAĞLI DOMATES DOLMASI
Zeytinyağlı domates dolması, hafifliği ve lezzeti ile sofranızda enfes bir zeytinyağlı seçeneği oluyor. Nefis iç harcı ve taze domatesler ile fırında lokum gibi pişerek lezzetine doyum olmuyor.
SİNOP MANTISI
Sinop mantısı, üzerindeki ceviz ve sarımsaklı yoğurt ikilisiyle damaklarda enfes bir tat bırakıyor. İncecik açılan el açması hamuru ve bol kıymalı nefis iç harcının lezzeti, mantının her tanesinde hissediliyor.
MISIRLI YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI
Sofralara ferahlık ve hafiflik taşıyan mısırlı yoğurtlu semizotu salatası, çıtır çıtır tadıyla ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.
FIRIN SÜTLAÇ
Sütlü tatlılarımız arasında en özel lezzetlerden biri olan fırın sütlaç, üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle tadına doyum olmayan nefis bir seçenek sunuyor.
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