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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem diye?" düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mercimek çorbasıyla başlayıp fırında lokum gibi pişen zeytinyağlı domates dolması ve leziz Sinop mantısı ile enfes seçenekler sunuyor. Çıtır çıtır semizotu salatası bu öğüne ferahlık katarken ipek gibi pürüzsüz kıvamıyla fırın sütlaç tatlısı sofrayı tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir sofrada buluşabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Zeytinyağlı domates dolması
  • Sinop mantısı
  • Mısırlı yoğurtlu semizotu salatası
  • Fırın sütlaç

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Temmuz 2026)

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda çok seviliyor.

Gözden KaçmasınMercimek çorbası tarifiMercimek çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ZEYTİNYAĞLI DOMATES DOLMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Temmuz 2026)

Zeytinyağlı domates dolması, hafifliği ve lezzeti ile sofranızda enfes bir zeytinyağlı seçeneği oluyor. Nefis iç harcı ve taze domatesler ile fırında lokum gibi pişerek lezzetine doyum olmuyor.

Gözden KaçmasınZeytinyağlı domates dolması tarifiZeytinyağlı domates dolması tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

SİNOP MANTISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Temmuz 2026)

Sinop mantısı, üzerindeki ceviz ve sarımsaklı yoğurt ikilisiyle damaklarda enfes bir tat bırakıyor. İncecik açılan el açması hamuru ve bol kıymalı nefis iç harcının lezzeti, mantının her tanesinde hissediliyor.

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MISIRLI YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Temmuz 2026)

Sofralara ferahlık ve hafiflik taşıyan mısırlı yoğurtlu semizotu salatası, çıtır çıtır tadıyla ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

Gözden KaçmasınMısırlı yoğurtlu semizotu salatası tarifiMısırlı yoğurtlu semizotu salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRIN SÜTLAÇ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Temmuz 2026)

Sütlü tatlılarımız arasında en özel lezzetlerden biri olan fırın sütlaç, üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle tadına doyum olmayan nefis bir seçenek sunuyor.

Gözden KaçmasınFırın sütlaç tarifiFırın sütlaç tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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