Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Şubat 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Şubat 2026)

Lezizz
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, içinizi ısıtacak ve şifa dolu içeriğiyle terbiyeli kereviz çorbasıyla başlıyor. Ana yemekte dışı çıtır çıtır tam kıvamında hamsi tava ve ona eşlik eden fırından yeni çıkmış mis kokulu mısır ekmeği ile nefis bir seçenek sunuyor. Pürüzsüz kıvamıyla geleneksel fava ve çocukların da severek tüketeceği dışı çıtır ıspanak köftesi ile zenginleşen bu öğün, her damak tadına hitap ediyor. Günün kapanışını ise milföy hamurunun çıtırtısı ile ipek gibi kremanın buluştuğu Portekiz mutfağının meşhur Belem turtası ile yaparak bu keyifli akşam tatlanıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Şubat 2026)
Menüde neler var?

  • Terbiyeli kereviz çorbası
  • Mısır ekmeği
  • Hamsi tava
  • Fava
  • Ispanak köftesi
  • Pastel de nata (Belem turtası)

TERBİYELİ KEREVİZ ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Şubat 2026)

Soğuk havalarda, içimizi ısıtan sıcacık bir çorba gibisi yok. Oldukça besleyici ve sağlıklı olan bu çorba kök sebzelerle pişiriliyor. Nefis bir kış çorbası olan bu tarifin yapılışı da oldukça kolay.

Terbiyeli kereviz çorbası tarifi

Terbiyeli kereviz çorbası tarifi

MISIR EKMEĞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Şubat 2026)

Mısır ekmeği, Karadeniz mutfağından sofralarımıza uzanan, özellikle balık sofralarında sıkça yer verilen nefis lezzetlerden biridir. Çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne eşlik edebilen bu eşsiz ekmek, doğru kıvamda hazırlandığında her sofraya çok yakışır.

Mısır ekmeği tarifi

Mısır ekmeği tarifi

HAMSİ TAVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Şubat 2026)

Karadeniz mutfağının en sevilen lezzeti olan hamsi tava, dışı çıtır çıtır tam kıvamında pişiyor ve sofraya geldiğinde iştahları kabartıyor. Taze hamsilerin ayıklanıp mısır unuyla buluştuğu bu tarif, hem göze hem de damağa hitap ediyor.

Hamsi tava tarifi

Hamsi tava tarifi

FAVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Şubat 2026)

Ege sofralarının vazgeçilmez klasiği olan fava, lezzetiyle tüm sofralara çok yakışıyor. Kuru bakla ile bol zeytinyağının buluşması, bu geleneksel mezeyi sıradan bir tarif olmaktan çıkarıyor.

Fava tarifi

Fava tarifi

ISPANAK KÖFTESİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Şubat 2026)

Geleneksel köfte lezzetini sebzenin tazeliğiyle birleştiren ıspanak köftesi, özellikle çocuklara sebze yedirmenin en pratik ve keyifli yollarından biri. İçi ıspanak, peynir ve baharatlarla zenginleştirilir, dışındaki çıtır kaplaması sayesinde nefis bir iştah açıcı olur.

Ispanak köftesi tarifi

Ispanak köftesi tarifi

PASTEL DE NATA (BELEM TURTASI)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Şubat 2026)

Portekiz mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan pastel de natayı, evinizdeki malzemelerle ve oldukça pratik bir yöntemle kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Dışı çıtır milföy hamuru, içi ise ipek gibi bir krema ile birleşen bu tarif, çay saatlerinize leziz bir alternatif sunar.

Pastel de nata (Belem turtası) tarifi

Pastel de nata (Belem turtası) tarifi

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Şubat 2026)
