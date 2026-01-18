Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Ocak 2026)

search__icondelete
#bugün ne pişirsem#günün menüsü#günün menüsü 18 ocak#Yemek Tarifleri#menü önerileri

Akşam yemeği için "Bugün ne pişirsem?" diye düşünmeye başladıysanız hiç canınızı sıkmayın çünkü hem nefis hem de çok sağlıklı ve besleyici bir menüyle karşınızdayız. Kış hastalıklarına karşı şifa niyetine içebileceğiniz terbiyeli tavuk çorbasından tam bir anne yemeği olan fırında köfte patatese, et yemeyenler için enfes bir kapuskadan mis gibi ıspanaklı Selanik böreğine ve muzlu magnolia'ya eksiksiz bir menü sizi bekliyor.

MENÜDE NELER VAR?

  • Terbiyeli tavuk çorbası
  • Fırında köfte patates
  • Etsiz kapuska
  • Ispanaklı Selanik böreği
  • Muzlu magnolia

TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI

Tavuk çorbasının nasıl bir lezzet ve şifa deposu olduğunu bilmeyen yoktur, hele ki bir de bu terbiyeli tavuk çorbası olursa tadından yenmez. Biz bu tarifimizde bu çorbaya yoğurtlu ve yumurtalı bir terbiye ekleyerek hem kıvamını hem de besin değerini artırdık. İşte huzurlarınızda kış sofralarınızın yıldızı olacak nefis terbiyeli tavuk çorbası tarifi…

Terbiyeli tavuk çorbası tarifi

FIRINDA KÖFTE PATATES

Ev yemeği denince ilk akla gelenlerden, sofraların kurtarıcısı fırında köfte patates herkesin yapmayı mutlaka bilmesi gereken yemeklerden. Çok pratik ve leziz bir yemek olan fırında köfte patates, çok da ekonomik ve bereketli bir yemek. Yanında da güzel bir yeşil salatayla herkesin bayılacağı fırında köfte patatesin yapılışı aşağıda…

Fırında köfte patates tarifi

ETSİZ KAPUSKA

Lahana kış mevsiminin gözde sebzelerinden. Lahanayı her haliyle sevenler için, çok pratik ve tadına doyulmayacak etsiz kapuska tarifi bütün detayları ile aşağıda… Hele bir de içine biraz acı kattınız mı tadına doyum olmayan etsiz kapuska yemeğine bayılacaksınız.

Etsiz kapuska tarifi

ISPANAKLI SELANİK BÖREĞİ

Ispanaklı börek, mutfaklarımızın en sevilen yemeklerindendir. Osmanlı’dan günümüze sofralarda varlığını sürdüren bu böreğin, Ulu Önder Atatürk’ün en sevdiği yemeklerden biri olduğu biliniyor. Siz de bu yemeği evinizde yapmak isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

Ispanaklı Selanik böreği tarifi

MUZLU MAGNOLIA

Yapılışının kolaylığı ve lezzetiyle son dönemlerin en favori tatlılarından biri haline gelen magnolia'yı çok çeşitli meyvelerle yapıp lezzetlendirmek mümkün. Biz bu kez muzlusunu yapmayı denedik ve sonuçtan çok memnun kaldık. Siz de kısa sürede hazırlayıp afiyetle yiyebileceğiniz lezzetli bir tatlı arayışındaysanız muzlu magnolia'ya bir şans verin.

Muzlu magnolia tarifi

MUTFAK TÜYOLARI

Portakal reçeli nasıl yapılır Portakal reçeli tarifi ve püf noktaları
MUTFAK TÜYOLARI

Portakal reçeli nasıl yapılır? Portakal reçeli tarifi ve püf noktaları

Coğrafi işaretli Bilecik papaz yahnisi ilgi görüyor
YEMEK KÜLTÜRÜ

Coğrafi işaretli "Bilecik papaz yahnisi" ilgi görüyor

