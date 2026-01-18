Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Ocak 2026)

Akşam yemeği için "Bugün ne pişirsem?" diye düşünmeye başladıysanız hiç canınızı sıkmayın çünkü hem nefis hem de çok sağlıklı ve besleyici bir menüyle karşınızdayız. Kış hastalıklarına karşı şifa niyetine içebileceğiniz terbiyeli tavuk çorbasından tam bir anne yemeği olan fırında köfte patatese, et yemeyenler için enfes bir kapuskadan mis gibi ıspanaklı Selanik böreğine ve muzlu magnolia'ya eksiksiz bir menü sizi bekliyor.

MENÜDE NELER VAR?

Terbiyeli tavuk çorbası

Fırında köfte patates

Etsiz kapuska

Ispanaklı Selanik böreği

Muzlu magnolia

TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI

Tavuk çorbasının nasıl bir lezzet ve şifa deposu olduğunu bilmeyen yoktur, hele ki bir de bu terbiyeli tavuk çorbası olursa tadından yenmez. Biz bu tarifimizde bu çorbaya yoğurtlu ve yumurtalı bir terbiye ekleyerek hem kıvamını hem de besin değerini artırdık. İşte huzurlarınızda kış sofralarınızın yıldızı olacak nefis terbiyeli tavuk çorbası tarifi…

FIRINDA KÖFTE PATATES





Ev yemeği denince ilk akla gelenlerden, sofraların kurtarıcısı fırında köfte patates herkesin yapmayı mutlaka bilmesi gereken yemeklerden. Çok pratik ve leziz bir yemek olan fırında köfte patates, çok da ekonomik ve bereketli bir yemek. Yanında da güzel bir yeşil salatayla herkesin bayılacağı fırında köfte patatesin yapılışı aşağıda…

ETSİZ KAPUSKA

Lahana kış mevsiminin gözde sebzelerinden. Lahanayı her haliyle sevenler için, çok pratik ve tadına doyulmayacak etsiz kapuska tarifi bütün detayları ile aşağıda… Hele bir de içine biraz acı kattınız mı tadına doyum olmayan etsiz kapuska yemeğine bayılacaksınız.

ISPANAKLI SELANİK BÖREĞİ

Ispanaklı börek, mutfaklarımızın en sevilen yemeklerindendir. Osmanlı’dan günümüze sofralarda varlığını sürdüren bu böreğin, Ulu Önder Atatürk’ün en sevdiği yemeklerden biri olduğu biliniyor. Siz de bu yemeği evinizde yapmak isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

MUZLU MAGNOLIA

Yapılışının kolaylığı ve lezzetiyle son dönemlerin en favori tatlılarından biri haline gelen magnolia'yı çok çeşitli meyvelerle yapıp lezzetlendirmek mümkün. Biz bu kez muzlusunu yapmayı denedik ve sonuçtan çok memnun kaldık. Siz de kısa sürede hazırlayıp afiyetle yiyebileceğiniz lezzetli bir tatlı arayışındaysanız muzlu magnolia'ya bir şans verin.