Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mısır unuyla hazırlanan ipek gibi kıvamlı cennet çorbasıyla başlayıp ana yemekte kremanın yoğun tadıyla bütünleşen taze levrek filetoları ve sarımsaklı tereyağının kokusuyla iştah açan karides güveç ile gurme bir seçenek sunuyor. Çıtır çıtır kabak dilimleri, enfes yoğurtlu mor lahana mezesi ve bol yeşilliğiyle ferahlık veren doyurucu bulgur salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. Balık sofralarının vazgeçilmez geleneği olan, tahin helvasının fırında akışkan hale gelip limon ferahlığıyla buluştuğu dumanı üstünde sıcak balıkçı helvası ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Cennet çorbası

Kremalı levrek fileto

Tereyağlı karides güveç

Çıtır kabak

Yoğurtlu mor lahana mezesi

Bulgur salatası

Balıkçı helvası

CENNET ÇORBASI





Cennet çorbası, mısır ununun ve sebzelerin verdiği lezzetle pişerek klasik çorbalara göre daha iştah açıcı bir seçenek sunuyor.

KREMALI LEVREK FİLETO





Kremalı levrek, denizden gelen taze balık lezzetinin kremanın yoğun tadıyla hazırlandığı enfes ve pratik tariflerden biridir.

TEREYAĞLI KARİDES GÜVEÇ





Tereyağlı karides güveç, sarımsaklı tereyağının iştah açan kokusuyla sofraların en sevilen sıcak başlangıçları arasında yer alıyor.

ÇITIR KABAK

Çıtır kabak, maden suyuyla hazırlanan özel kaplama harcı sayesinde dışı altın sarısı bir çıtırlığa kavuşurken, içinin yumuşacık kıvamı damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

YOĞURTLU MOR LAHANA MEZESİ

Sofraların en göz alıcı renklerine sahip olan yoğurtlu mor lahana mezesi, ferahlatıcı tadıyla ve çıtır ceviz parçalarıyla iştah açan bir lezzet sunuyor.

BULGUR SALATASI





Bulgur salatası, bol yeşilliği ve içindeki bulgurun hafifliğiyle damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Tek başına doyurucu bir öğün olurken ana yemeklerin yanında en zarif eşlikçilerden olan bu lezzet, her kaşıkta Akdeniz'in taze esintisini hissettiriyor.

BALIKÇI HELVASI





Balıkçılarda yemeğin hemen ardından masaya gelen o dumanı üstünde sıcak helva keyfini, sadece üç malzemeyle mutfağınızda hızlıca hazırlayabilirsiniz.