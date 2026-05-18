Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Mayıs 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte semizotunun pişerken bıraktığı doğal ekşiliği sarımsakla buluşturan zeytinyağlı semizotu yemeği ve acı biberli domatesli sosuyla iştahları açan doyurucu kıymalı penne makarna ile sofranıza tam bir ziyafet sunuyor. Taze sebzelerin iştah açıcı sunumuyla hazırlanan ferahlatıcı mevsim salatası ve süzme yoğurdun yoğun kıvamını salatalığın tazeliğiyle bir araya getiren geleneksel kuru cacık, bu zengin öğünü tamamlıyor. Geleneksel mutfağımızın vazgeçilmez klasiği ev yapımı Kemalpaşa tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Yayla çorbası

Semizotu yemeği

Kıymalı penne makarna

Mevsim salata

Kuru cacık

Ev yapımı Kemalpaşa tatlısı

YAYLA ÇORBASI





Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

SEMİZOTU YEMEĞİ





Semizotunun pişerken bıraktığı doğal ekşilik, domatesin suyu ve sarımsağın lezzetiyle birleştiğinde yemeğin tadına doyum olmuyor.

KIYMALI PENNE MAKARNA





Penne makarna, acı biber ve domatesle hazırlanan kıymalı sosuyla doyurucu ve iştah açıcı bir öğün sunuyor.

MEVSİM SALATA





Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor.

KURU CACIK

Kuru cacık, süzme yoğurdun yoğun kıvamıyla salatalığın tazeliğini nefis bir dengede buluşturuyor.

EV YAPIMI KEMALPAŞA TATLISI





Kemalpaşa tatlısı, ev yapımı tazeliği ve tam kıvamında hamuruyla hazır alınanları aratmayacak nefis bir lezzet sunuyor.