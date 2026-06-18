Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, lokanta usulü ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte tam kıvamında Tekirdağ köfte ve taze domateslerle demlenerek pişen pilav ile sofranıza nefis lezzetler sunuyor. Ferahlatıcı kuru cacık ve haşlanmış fasulyelerin taze sebzeler ve bol ekşili sosla harmanlanarak hazırlandığı, köfte yanına eşsiz bir lezzet katan fasulye piyazı ise menüyü tamamlıyor. Ağızda dağılan leziz lor tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Lokanta usulü ezogelin çorbası

Tekirdağ köfte

Domatesli pilav

Kuru cacık

Fasulye piyazı

Lor tatlısı

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI





Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biri olan ezogelin çorbası, tam kıvamında lokanta usulü pişiyor ve lezzetiyle kış sofralarında bolca yerini alıyor.

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TEKİRDAĞ KÖFTE





Lezzet mirası olan Tekirdağ köfte, lokum gibi kıvamıyla sofranıza tam bir köfte ziyafeti yaşatıyor. Uzun süre yoğrulup buzdolabında dinlendirilmesi sayesinde enfes bir kıvama ulaşan köfteler, kimyon ve karabiberle lezzetleniyor.

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DOMATESLİ PİLAV





Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor.

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KURU CACIK

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Geleneksel mutfağımızın en ferahlatıcı ve sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurdun yoğun kıvamıyla salatalığın tazeliğini nefis bir dengede buluşturuyor.

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FASULYE PİYAZI





Geleneksel mutfağımızın sevilen lezzetlerinden fasulye piyazı, köfte eşlikçisi olarak çok seviliyor. Fasulye ve taze sebzelerle buluşan nefis sosuyla bu piyazın lezzetine ise doyum olmuyor.

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LOR TATLISI





Ege mutfağının en lezzetli şerbetli tarifleri arasında yer alan lor tatlısı, damakta eriyen özel kıvamıyla sofranıza nefis bir tatlı seçeneği sunuyor.