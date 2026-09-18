Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iştah açan sebzeli yoğurt çorbasıyla başlayıp kıymalı harcı ve eriyen kaşar peyniriyle fırında lokum gibi pişen karnıyarık ve yanına çok yakışan domatesli pilav ile lezzetli seçenekler sunuyor. Bol limonlu ve zeytinyağlı sosuyla çoban salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Çıtır çıtır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle halka tatlısı, akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Sebzeli yoğurt çorbası

Fırında kaşarlı karnıyarık

Domatesli pilav

Çoban salata

Halka tatlısı

SEBZELİ YOĞURT ÇORBASI





Sebzeli yoğurt çorbası, içindeki havuç, patates ve pirinç ile hem doyurucu hem lezzetli bir başlangıç seçeneği sunuyor. Yumuşacık içimi ile tadına doyum olmazken, mutfak pratik bir şekilde hazırlanıyor.

Gözden Kaçmasın Sebzeli yoğurt çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA KAŞARLI KARNIYARIK





Fırınlanmış patlıcanların enfes bir kıymalı harç ve kaşar peyniriyle buluştuğu bu nefis tarif, sofranıza hem doyurucu hem lezzetli bir seçenek sunuyor. Tereyağıyla ile lezzetlen patlıcanlar, lokum gibi kıymalı harç ile fırında kıvamını alıyor.

Gözden Kaçmasın Fırında kaşarlı karnıyarık tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATESLİ PİLAV





Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor. Yaz aylarında çıkan domateslerle hazırlanan bu tarif, hem rengi hem de kokusuyla tadına doyum olmuyor.

Gözden Kaçmasın Domatesli pilav tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇOBAN SALATA

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Taze sebzelerle hazırlanan çoban salata, bol limonlu ve zeytinyağlı sosuyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

HALKA TATLISI





Halka tatlısı, şerbetli tatlı sevenler için çıtır çıtır lezzetiyle sofralara eşlik ediyor. Hazırlaması pratik olan bu tarif, sunumuyla masaya geldiği anda iştahları açıyor. Dışarıdan hazır alınanları aratmayarak tatlı krizlerine enfes bir seçenek oluyor.