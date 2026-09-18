Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
SEBZELİ YOĞURT ÇORBASI
Sebzeli yoğurt çorbası, içindeki havuç, patates ve pirinç ile hem doyurucu hem lezzetli bir başlangıç seçeneği sunuyor. Yumuşacık içimi ile tadına doyum olmazken, mutfak pratik bir şekilde hazırlanıyor.
FIRINDA KAŞARLI KARNIYARIK
Fırınlanmış patlıcanların enfes bir kıymalı harç ve kaşar peyniriyle buluştuğu bu nefis tarif, sofranıza hem doyurucu hem lezzetli bir seçenek sunuyor. Tereyağıyla ile lezzetlen patlıcanlar, lokum gibi kıymalı harç ile fırında kıvamını alıyor.
DOMATESLİ PİLAV
Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor. Yaz aylarında çıkan domateslerle hazırlanan bu tarif, hem rengi hem de kokusuyla tadına doyum olmuyor.
ÇOBAN SALATA
Taze sebzelerle hazırlanan çoban salata, bol limonlu ve zeytinyağlı sosuyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.
HALKA TATLISI
Halka tatlısı, şerbetli tatlı sevenler için çıtır çıtır lezzetiyle sofralara eşlik ediyor. Hazırlaması pratik olan bu tarif, sunumuyla masaya geldiği anda iştahları açıyor. Dışarıdan hazır alınanları aratmayarak tatlı krizlerine enfes bir seçenek oluyor.