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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iştah açan sebzeli yoğurt çorbasıyla başlayıp kıymalı harcı ve eriyen kaşar peyniriyle fırında lokum gibi pişen karnıyarık ve yanına çok yakışan domatesli pilav ile lezzetli seçenekler sunuyor. Bol limonlu ve zeytinyağlı sosuyla çoban salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Çıtır çıtır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle halka tatlısı, akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Sebzeli yoğurt çorbası
  • Fırında kaşarlı karnıyarık
  • Domatesli pilav
  • Çoban salata
  • Halka tatlısı

SEBZELİ YOĞURT ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Eylül 2026)

Sebzeli yoğurt çorbası, içindeki havuç, patates ve pirinç ile hem doyurucu hem lezzetli bir başlangıç seçeneği sunuyor. Yumuşacık içimi ile tadına doyum olmazken, mutfak pratik bir şekilde hazırlanıyor.

Gözden KaçmasınSebzeli yoğurt çorbası tarifiSebzeli yoğurt çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA KAŞARLI KARNIYARIK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Eylül 2026)

Fırınlanmış patlıcanların enfes bir kıymalı harç ve kaşar peyniriyle buluştuğu bu nefis tarif, sofranıza hem doyurucu hem lezzetli bir seçenek sunuyor. Tereyağıyla ile lezzetlen patlıcanlar, lokum gibi kıymalı harç ile fırında kıvamını alıyor.

Gözden KaçmasınFırında kaşarlı karnıyarık tarifiFırında kaşarlı karnıyarık tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATESLİ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Eylül 2026)

Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor. Yaz aylarında çıkan domateslerle hazırlanan bu tarif, hem rengi hem de kokusuyla tadına doyum olmuyor.

Gözden KaçmasınDomatesli pilav tarifiDomatesli pilav tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇOBAN SALATA

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Eylül 2026)

Taze sebzelerle hazırlanan çoban salata, bol limonlu ve zeytinyağlı sosuyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

HALKA TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Eylül 2026)

Halka tatlısı, şerbetli tatlı sevenler için çıtır çıtır lezzetiyle sofralara eşlik ediyor. Hazırlaması pratik olan bu tarif, sunumuyla masaya geldiği anda iştahları açıyor. Dışarıdan hazır alınanları aratmayarak tatlı krizlerine enfes bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınHalka tatlısı tarifiHalka tatlısı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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