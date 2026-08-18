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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, pürüzsüz kıvamlı mercimek çorbasıyla başlayıp lokum gibi pişen fırında kıymalı makarnayla nefis seçenekler sunuyor. Limonlu ve sarımsaklı sosuyla ekşili karışık kızartma, ferahlatıcı kuru cacık ve mısırlı peynirli salata ise bu doyurucu sofrayı tamamlıyor. Tatlı karpuz dilimlerini beyaz peynir, ceviz ve taze naneyle buluşturan karpuzlu salata ise sıcak yaz akşamında sofrayı ferahlatıcı bir serinlikle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Ağustos 2026)
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Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Fırında kıymalı makarna
  • Ekşili karışık kızartma
  • Mısırlı peynirli salata
  • Kuru cacık
  • Karpuzlu salata

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Ağustos 2026)

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, sıcacık ve pürüzsüz kıvamıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınMercimek çorbası tarifiMercimek çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA KIYMALI MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Ağustos 2026)

Fırında kıymalı makarna, baharatlı kıymalı harcı ve üzerinde eriyen kaşar peyniriyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Haşlanan makarnanın suyuyla lezzetlenen sosu, makarna ile fırında lokum gibi pişiyor.

Gözden KaçmasınFırında kıymalı makarna tarifiFırında kıymalı makarna tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

EKŞİLİ KARIŞIK KIZARTMA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Ağustos 2026)

Yaz sofralarının vazgeçilmezi olan karışık sebze kızartması, limonlu ve sarımsaklı sosun ferahlatıcı dokunuşuyla enfes bir lezzete ulaşıyor.

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Gözden KaçmasınEkşili karışık kızartma tarifiEkşili karışık kızartma tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MISIRLI PEYNİRLİ SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Ağustos 2026)

Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ferah lezzetiyle ana yemeklerin yanına çok yakışırken tek başına tüketildiğinde doyurucu bir öğün oluyor.

Gözden KaçmasınMısırlı peynirli salata tarifiMısırlı peynirli salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Ağustos 2026)

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Gözden KaçmasınKuru cacık tarifi (Videolu)Kuru cacık tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KARPUZLU SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Ağustos 2026)

Karpuz dilimlerinin tuzlu beyaz peynir, ceviz ve taze naneyle buluştuğu karpuzlu salata, sıcak yaz günlerinde sofranıza hem ferahlatıcı hem lezzetli bir seçenek katıyor.

Gözden KaçmasınKarpuzlu salata tarifi (Videolu)Karpuzlu salata tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

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