Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Ağustos 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, pürüzsüz kıvamlı mercimek çorbasıyla başlayıp lokum gibi pişen fırında kıymalı makarnayla nefis seçenekler sunuyor. Limonlu ve sarımsaklı sosuyla ekşili karışık kızartma, ferahlatıcı kuru cacık ve mısırlı peynirli salata ise bu doyurucu sofrayı tamamlıyor. Tatlı karpuz dilimlerini beyaz peynir, ceviz ve taze naneyle buluşturan karpuzlu salata ise sıcak yaz akşamında sofrayı ferahlatıcı bir serinlikle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Fırında kıymalı makarna

Ekşili karışık kızartma

Mısırlı peynirli salata

Kuru cacık

Karpuzlu salata

MERCİMEK ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, sıcacık ve pürüzsüz kıvamıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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FIRINDA KIYMALI MAKARNA





Fırında kıymalı makarna, baharatlı kıymalı harcı ve üzerinde eriyen kaşar peyniriyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Haşlanan makarnanın suyuyla lezzetlenen sosu, makarna ile fırında lokum gibi pişiyor.

Gözden Kaçmasın Fırında kıymalı makarna tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

EKŞİLİ KARIŞIK KIZARTMA





Yaz sofralarının vazgeçilmezi olan karışık sebze kızartması, limonlu ve sarımsaklı sosun ferahlatıcı dokunuşuyla enfes bir lezzete ulaşıyor.

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MISIRLI PEYNİRLİ SALATA





Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ferah lezzetiyle ana yemeklerin yanına çok yakışırken tek başına tüketildiğinde doyurucu bir öğün oluyor.

Gözden Kaçmasın Mısırlı peynirli salata tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK





Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

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KARPUZLU SALATA





Karpuz dilimlerinin tuzlu beyaz peynir, ceviz ve taze naneyle buluştuğu karpuzlu salata, sıcak yaz günlerinde sofranıza hem ferahlatıcı hem lezzetli bir seçenek katıyor.