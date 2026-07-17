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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sütlü brokoli çorbasıyla başlayıp ana yemekte hem hafif hem leziz tavuklu kabak sandal ve pesto soslu makarna ile sofranıza enfes lezzetler sunuyor. Sarımsaklı domates salatası ve karamelize soğan mezesi bu zengin öğünü tamamlıyor. Fırından çıktığı anda kokusuyla büyüleyen brownie ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Sütlü brokoli çorbası
  • Tavuklu kabak sandal
  • Pesto soslu makarna
  • Sarımsaklı domates salatası
  • Karamelize soğan mezesi
  • Brownie

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Temmuz 2026)

Brokoli, bu leziz tarifte sütün yumuşacık kıvamıyla hazırlanıp sofranızda içinizi ısıtacak hem hafif hem besleyici bir başlangıç alternatifi oluyor.

Gözden KaçmasınSütlü brokoli çorbası tarifiSütlü brokoli çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

TAVUKLU KABAK SANDAL

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Temmuz 2026)

Tavuklu kabak sandal tarifinde hafifçe haşlanan kabaklar, tavuk göğsü, sebzeler ve beşamel soslu harç ile doldurulup kaşar peyniri ile fırında lokum gibi pişiyor.

Gözden KaçmasınTavuklu kabak sandal tarifiTavuklu kabak sandal tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PESTO SOSLU MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Temmuz 2026)

İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan pesto soslu makarna, fesleğenin ferahlatıcı tadı ve parmesan peyniriyle damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.

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Gözden KaçmasınPesto soslu makarna tarifi (Videolu)Pesto soslu makarna tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

SARIMSAKLI DOMATES SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Temmuz 2026)

Yaz mevsiminin en lezzetli domatesleriyle hazırlanıp sofralara ferahlık getiren sarımsaklı domates salatası, kahvaltılardan akşam yemeklerine kadar her öğüne çok yakışıyor.

Gözden KaçmasınSarımsaklı domates salatası tarifiSarımsaklı domates salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KARAMELİZE SOĞAN MEZESİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Temmuz 2026)

Karamelize edilen arpacık soğanların lezzeti, nar ekşisinin ve baharatların iştah açıcı tadıyla enfes bir uyum yakalıyor.

Gözden KaçmasınKaramelize soğan mezesi tarifi (Videolu)Karamelize soğan mezesi tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

BROWNİE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Temmuz 2026)

Çikolata severlerin vazgeçilmez tatlılarından brownie, fırından yayılan mis gibi çikolata kokusuyla iştahları açarken lezzetiyle tatlı krizlerine hızlıca çözüm oluyor.

Gözden KaçmasınBrownie tarifi (Videolu)Brownie tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

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