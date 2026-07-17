Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Temmuz 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sütlü brokoli çorbasıyla başlayıp ana yemekte hem hafif hem leziz tavuklu kabak sandal ve pesto soslu makarna ile sofranıza enfes lezzetler sunuyor. Sarımsaklı domates salatası ve karamelize soğan mezesi bu zengin öğünü tamamlıyor. Fırından çıktığı anda kokusuyla büyüleyen brownie ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Sütlü brokoli çorbası

Tavuklu kabak sandal

Pesto soslu makarna

Sarımsaklı domates salatası

Karamelize soğan mezesi

Brownie

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI





Brokoli, bu leziz tarifte sütün yumuşacık kıvamıyla hazırlanıp sofranızda içinizi ısıtacak hem hafif hem besleyici bir başlangıç alternatifi oluyor.

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TAVUKLU KABAK SANDAL





Tavuklu kabak sandal tarifinde hafifçe haşlanan kabaklar, tavuk göğsü, sebzeler ve beşamel soslu harç ile doldurulup kaşar peyniri ile fırında lokum gibi pişiyor.

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PESTO SOSLU MAKARNA





İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan pesto soslu makarna, fesleğenin ferahlatıcı tadı ve parmesan peyniriyle damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.

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SARIMSAKLI DOMATES SALATASI





Yaz mevsiminin en lezzetli domatesleriyle hazırlanıp sofralara ferahlık getiren sarımsaklı domates salatası, kahvaltılardan akşam yemeklerine kadar her öğüne çok yakışıyor.

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KARAMELİZE SOĞAN MEZESİ





Karamelize edilen arpacık soğanların lezzeti, nar ekşisinin ve baharatların iştah açıcı tadıyla enfes bir uyum yakalıyor.

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BROWNİE





Çikolata severlerin vazgeçilmez tatlılarından brownie, fırından yayılan mis gibi çikolata kokusuyla iştahları açarken lezzetiyle tatlı krizlerine hızlıca çözüm oluyor.