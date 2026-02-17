search__icondelete
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, dünya mutfağının seçkin lezzetlerini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak tam kıvamında köz patlıcan çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte dışı çıtır içi yumuşacık dana şinitzel ve ona eşlik eden beşamel soslu patates graten ile nefis bir seçenek sunuyor. İtalyan mutfağının mantarlı risottosu ve taptaze marul yaprağında salata ile zenginleşen bu öğün, her damak tadına hitap eden dengeli bir uyum yakalıyor. Günün kapanışını ise çıtır bademli katmanı ve yumuşacık kremasıyla Alman mutfağının meşhur ballı Alman pastası ile yaparak bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Şubat 2026)
MENÜDE NELER VAR?

  • Köz patlıcan çorbası
  • Dana şinitzel
  • Patates graten
  • Mantarlı risotto
  • Marul yaprağında salata
  • Ballı Alman pastası

KÖZ PATLICAN ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Şubat 2026)

Patlıcan, Ali Nazik’ten karnıyarığa kadar birçok yemeğe yakışan harika bir sebze. Köz patlıcanın nefis isli tadıyla hazırlanan bu çorba, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

Köz patlıcan çorbası tarifi

Köz patlıcan çorbası tarifi

DANA ŞİNİTZEL

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Şubat 2026)

Dana şinitzeli, dışı kıtır içi sulu pişerirerek sofranıza restoran kalitesinde bir tabak getirebilirsiniz. Kısa sürede hazırlanan ve tam kıvamında pişen bu yemek, hem görselliğiyle hem de doyuruculuğuyla favori tariflerinizden biri olmaya aday oluyor.

Dana şinitzel tarifi

Dana şinitzel tarifi

PATATES GRATEN

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Şubat 2026)

Et ve balık yemeklerinin yanına çok yakışan aynı zamanda çay saatlerinde tek başına yıldızlaşan patates graten, beşamel sosun ipek gibi kıvamı ve eriyen kaşar peyniriyle sofralarınıza tam bir lezzet şöleni getiriyor.

Patates graten tarifi

Patates graten tarifi

MANTARLI RİSOTTO

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Şubat 2026)

İtalyan mutfağının sevilen lezzetlerinden risotto, alışık olduğumuz tane tane dökülen pilavlardan daha yumuşak ve hafif kremamsı bir kıvamda pişirilir.

Mantarlı risotto tarifi

Mantarlı risotto tarifi

MARUL YAPRAĞINDA SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Şubat 2026)

Taze sebzelerle hazırlanan bu iştah açıcı salata, sunumuyla ve lezzetiyle sofralarınıza ferahlık katmaya geliyor. Çıtır marul yapraklarıyla birleşen zeytin, ceviz ve taze sebzeler her lokmada klasik salata lezzetini bir üst seviyeye taşıyor.

Marul yaprağında salata tarifi

Marul yaprağında salata tarifi

BALLI ALMAN PASTASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Şubat 2026)

Alman mutfağının en sevilen klasiklerinden biri olan ballı Alman pastası (Bienenstich), üzerindeki çıtır bademli katmanı ve içindeki yumuşacık kremasıyla çok seviliyor.

Ballı Alman pastası tarifi (Bienenstich)

Ballı Alman pastası tarifi (Bienenstich)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Şubat 2026)
