Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, dünya mutfağının seçkin lezzetlerini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak tam kıvamında köz patlıcan çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte dışı çıtır içi yumuşacık dana şinitzel ve ona eşlik eden beşamel soslu patates graten ile nefis bir seçenek sunuyor. İtalyan mutfağının mantarlı risottosu ve taptaze marul yaprağında salata ile zenginleşen bu öğün, her damak tadına hitap eden dengeli bir uyum yakalıyor. Günün kapanışını ise çıtır bademli katmanı ve yumuşacık kremasıyla Alman mutfağının meşhur ballı Alman pastası ile yaparak bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Köz patlıcan çorbası

Dana şinitzel

Patates graten

Mantarlı risotto

Marul yaprağında salata

Ballı Alman pastası

KÖZ PATLICAN ÇORBASI





Patlıcan, Ali Nazik’ten karnıyarığa kadar birçok yemeğe yakışan harika bir sebze. Köz patlıcanın nefis isli tadıyla hazırlanan bu çorba, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

DANA ŞİNİTZEL





Dana şinitzeli, dışı kıtır içi sulu pişerirerek sofranıza restoran kalitesinde bir tabak getirebilirsiniz. Kısa sürede hazırlanan ve tam kıvamında pişen bu yemek, hem görselliğiyle hem de doyuruculuğuyla favori tariflerinizden biri olmaya aday oluyor.

PATATES GRATEN





Et ve balık yemeklerinin yanına çok yakışan aynı zamanda çay saatlerinde tek başına yıldızlaşan patates graten, beşamel sosun ipek gibi kıvamı ve eriyen kaşar peyniriyle sofralarınıza tam bir lezzet şöleni getiriyor.

MANTARLI RİSOTTO





İtalyan mutfağının sevilen lezzetlerinden risotto, alışık olduğumuz tane tane dökülen pilavlardan daha yumuşak ve hafif kremamsı bir kıvamda pişirilir.

MARUL YAPRAĞINDA SALATA





Taze sebzelerle hazırlanan bu iştah açıcı salata, sunumuyla ve lezzetiyle sofralarınıza ferahlık katmaya geliyor. Çıtır marul yapraklarıyla birleşen zeytin, ceviz ve taze sebzeler her lokmada klasik salata lezzetini bir üst seviyeye taşıyor.

BALLI ALMAN PASTASI





Alman mutfağının en sevilen klasiklerinden biri olan ballı Alman pastası (Bienenstich), üzerindeki çıtır bademli katmanı ve içindeki yumuşacık kremasıyla çok seviliyor.