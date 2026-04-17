Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, dumanı üstünde tüten sıcacık ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte patlıcan şeritlerine sarılı lokum gibi köfteleriyle hem göze hem damağa hitap eden patlıcan sarma ve tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Urfa mutfağının ince kıyılmış taze sebzelerle hazırlanan bostana salatası ve leziz pratik mor lahana turşusu bu zengin öğünü tamamlıyor. Lezzetiyle damak çatlatan ekmek kadayıfı tatlısı ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir sofrada buluşabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Ezogelin çorbası

Patlıcan sarma

Şehriyeli pirinç pilavı

Bostana salata

Pratik mor lahana turşusu

Kaymaklı ekmek kadayıfı

EZOGELİN ÇORBASI

Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

PATLICAN SARMA





Patlıcan ve köftenin uyumunu şık bir sunumla birleştiren patlıcan sarma, sofralarınız için hem doyurucu hem de leziz bir ana yemek alternatifi sunuyor.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

BOSTANA SALATA





Urfa mutfağının en ferahlatıcı ve iştah açıcı lezzetlerinden biri olan bostana salata, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan eşlikçilerin başında geliyor.

PRATİK MOR LAHANA TURŞUSU

Mor lahana turşusu, iştah açıcı kütür kütür lezzetiyle salataların ve sandviçlerin vazgeçilmez eşlikçileri arasında yer alıyor. Klasik turşulardan farklı olarak beklemenize gerek kalmadan dakikalar içinde hazırlanan bu pratik tarif, sirke ve limonun ferahlatıcı ekşiliğini lahananın en taze haliyle buluşturuyor.

KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI





Kaymaklı ekmek kadayıfı, geleneksel tatlıların en sevilenlerinden biri olarak sofralardaki yerini alıyor. Şerbetini tam çeken ve kaymağıyla iştah açan bu tarif, enfes bir tatlı seçeneği sunuyor.