Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Mayıs 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iştah açıcı köz patlıcan çorbasıyla başlayıp ana yemekte çıtır çıtır dış kaplamalı tavuk etinin içine saklanan eriyen peyniriyle cordon bleu ile tam bir ziyafet seçeneği sunuyor. Özel sosuyla hardallı patates salatası, taze meyvelerin kıtırlığını süzme yoğurdun ferahlığıyla buluşturan çağla cacığı ve avokado ile çileğin eşsiz uyumuna çıtır haşhaş tanelerinin eşlik ettiği avokadolu çilek salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. Kakaolu ipek gibi muhallebisiyle saray sarması ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Köz patlıcan çorbası

Cordon bleu

Hardallı patates salatası

Çağla cacığı

Avokadolu çilek salatası

Saray sarması

KÖZ PATLICAN ÇORBASI





Köz patlıcanın nefis isli tadıyla hazırlanan bu çorba, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

CORDON BLEU





Fransız mutfağından cordon bleu, çıtır dış kaplaması ve içinden süzülen eritilmiş peyniriyle sofranıza restoran havası getiriyor.

HARDALLI PATATES SALATASI





İster et yemeklerinin yanına eşlikçi olarak ister tek başına bir öğün tüketebileceğiniz bu lezzet, sosuyla da sofranızda fark yaratıyor.

ÇAĞLA CACIĞI

Çağla cacığı, baharın müjdecisi olan taze çağlaların süzme yoğurtla buluştuğu hem ferahlatıcı hem de leziz bir başlangıç alternatifidir.

AVOKADOLU ÇİLEK SALATASI





Çilek ve avokadonun lezzetine eşlik eden çıtır haşhaş ve cevizlerle hazırlanan bu enfes salata, sofranıza hem leziz hem ferahlatıcı bir seçenek sunuyor.

SARAY SARMASI





Mutfağımızın en zarif ve hafif tatlılarından biri olan saray sarması, ipek gibi kakaolu muhallebi ile bulut gibi hafif krem şantiyi bir araya getiriyor.