Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, nefis bir kremalı mantar çorbasıyla başlayıp ana yemekte lokum gibi yumuşacık kıvamıyla İsveç köftesi ve mısır taneleriyle pişen basmati pilavı ile sofranıza enfes seçenekler sunuyor. Çıtır çıtır patates kızartması ve taze fesleğen, çam fıstığı ile parmesanın lezzetini kiraz domateslerle buluşturan pesto soslu kiraz domates salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. Sütlü tatlıların en zarif ve sevilen lezzetlerinden biri olan nefis krem karamel ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Kremalı mantar çorbası

İsveç köftesi

Patates kızartması

Mısırlı basmati pilavı

Pesto soslu kiraz domates salatası

Krem karamel

KREMALI MANTAR ÇORBASI





Kremalı mantar çorbası, mantarların yüksek ateşte karamelize olmasıyla kazandığı lezzeti ve ipek gibi kıvamıyla sofralara enfes bir çorba seçeneği sunuyor.

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İSVEÇ KÖFTESİ





Dünya mutfağının en popüler lezzetleri arasında yer alan İsveç köftesi, ipek gibi sosu ve köftesinin lokum gibi kıvamıyla sofranızda nefis bir köfte çeşidi oluyor.

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PATATES KIZARTMASI





Dışı çıtır çıtır içi ise lokum gibi yumuşacık patates kızartması, bu tarifle iki aşamalı pişirme yöntemi kullanılarak hazırlanıp sofranıza geliyor.

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MISIRLI BASMATİ PİLAVI





Mısırlı basmati pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki mısırlarla her kaşıkta enfes bir lezzet sunuyor. Salma yöntemiyle pişen pilav, pirincin hafifliğiyle mısırın lezzetini bir araya getiriyor.

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PESTO SOSLU KİRAZ DOMATES SALATASI





Pesto soslu kiraz domates salatası, taze fesleğenin ferahlatıcı lezzetini çam fıstığı ve parmesanın zengin tadıyla birleştirerek sofralarınıza Akdeniz esintileri taşıyor.

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KREM KARAMEL





İpek gibi kıvamıyla damaklarda eriyen krem karamel, sütlü tatlıların en zarif ve sevilen örneklerinden biri olarak sofralarınızı taçlandırıyor.