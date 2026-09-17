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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli mercimek çorbasıyla başlayıp mısır unuyla tavada nar gibi kızaran istavrit tava ve yanına çok yakışan ipek gibi kıvamlı humuslu salata ile lezzetli seçenekler sunuyor. Çıtır cevizli yeşil zeytin salatası ve rengarenk mısırlı peynirli salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Damak çatlatan lezzetiyle dondurmalı irmik helvası, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • İstavrit tava
  • Yeşil zeytin salatası
  • Humuslu salata
  • Mısırlı peynirli salata
  • Dondurmalı irmik helvası

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Eylül 2026)

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınMercimek çorbası tarifiMercimek çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

İSTAVRİT TAVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Eylül 2026)

İstavrit tava, mısır unu ve unla kaplanan balıkların tavada kızartılmasıyla hazırlanan nefis bir balık yemeği seçeneği oluyor. Dışı nar gibi kızaran, içi yumuşacık kalan istavritler, hazırlık aşamasında pratikliğiyle mutfakta kolaylık sağlıyor.

Gözden Kaçmasınİstavrit tava tarifiİstavrit tava tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

YEŞİL ZEYTİN SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Eylül 2026)

Izgara yeşil zeytinin lezzetini taptaze yeşillikler, çıtır ceviz ve renkli biberlerle buluşturan bu ferahlatıcı salata, sofranızda yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.

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HUMUSLU SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Eylül 2026)

İpek gibi kıvamlı humusun salata ile lezzetinin tamamlandığı bu tarif, sofranıza enfes bir başlangıç seçeneği oluyor. Mutfakta fazla vakit harcamadan kolayca hazırlanırken, hem lezzeti hem sunumuyla iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınHumuslu salata tarifiHumuslu salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MISIRLI PEYNİRLİ SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Eylül 2026)

Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ferah lezzetiyle ana yemeklerin yanına çok yakışırken tek başına tüketildiğinde doyurucu bir öğün oluyor.

Gözden KaçmasınMısırlı peynirli salata tarifiMısırlı peynirli salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DONDURMALI İRMİK HELVASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Eylül 2026)

Dondurmalı irmik helvası, sıcak helva içindeki serin dondurma sürpriziyle geleneksel tatlılar arasında leziz bir yer tutuyor. Hazırlık aşamasında eklenen az miktardaki un, helvanın dondurmayla birleştiği anda çatlamasını önlüyor.

Gözden KaçmasınDondurmalı irmik helvası tarifiDondurmalı irmik helvası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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