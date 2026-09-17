Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli mercimek çorbasıyla başlayıp mısır unuyla tavada nar gibi kızaran istavrit tava ve yanına çok yakışan ipek gibi kıvamlı humuslu salata ile lezzetli seçenekler sunuyor. Çıtır cevizli yeşil zeytin salatası ve rengarenk mısırlı peynirli salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Damak çatlatan lezzetiyle dondurmalı irmik helvası, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Mercimek çorbası

İstavrit tava

Yeşil zeytin salatası

Humuslu salata

Mısırlı peynirli salata

Dondurmalı irmik helvası

MERCİMEK ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden Kaçmasın Mercimek çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

İSTAVRİT TAVA





İstavrit tava, mısır unu ve unla kaplanan balıkların tavada kızartılmasıyla hazırlanan nefis bir balık yemeği seçeneği oluyor. Dışı nar gibi kızaran, içi yumuşacık kalan istavritler, hazırlık aşamasında pratikliğiyle mutfakta kolaylık sağlıyor.

Gözden Kaçmasın İstavrit tava tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

YEŞİL ZEYTİN SALATASI





Izgara yeşil zeytinin lezzetini taptaze yeşillikler, çıtır ceviz ve renkli biberlerle buluşturan bu ferahlatıcı salata, sofranızda yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yeşil zeytin salatası tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

HUMUSLU SALATA





İpek gibi kıvamlı humusun salata ile lezzetinin tamamlandığı bu tarif, sofranıza enfes bir başlangıç seçeneği oluyor. Mutfakta fazla vakit harcamadan kolayca hazırlanırken, hem lezzeti hem sunumuyla iştahları açıyor.

Gözden Kaçmasın Humuslu salata tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

MISIRLI PEYNİRLİ SALATA





Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ferah lezzetiyle ana yemeklerin yanına çok yakışırken tek başına tüketildiğinde doyurucu bir öğün oluyor.

Gözden Kaçmasın Mısırlı peynirli salata tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

DONDURMALI İRMİK HELVASI





Dondurmalı irmik helvası, sıcak helva içindeki serin dondurma sürpriziyle geleneksel tatlılar arasında leziz bir yer tutuyor. Hazırlık aşamasında eklenen az miktardaki un, helvanın dondurmayla birleştiği anda çatlamasını önlüyor.