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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iştah açan fava ile başlayıp tavada lokum gibi pişen soya soslu somon ve yanına çok yakışan mısırlı basmati pilavı ile nefis seçenekler sunuyor. Zeytinyağlı sarımsaklı sosuyla deniz börülcesi salatası ve taptaze yeşillikleriyle Akdeniz salatası ise bu nefis sofraya tazelik katıyor. Çıtır bisküvi tabanı, taze muz dilimleri, karamel sosu ve ipek gibi kremasıyla muzlu kremalı tart ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Ağustos 2026)
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Menüde neler var?

  • Fava
  • Soya soslu somon
  • Mısırlı basmati pilavı
  • Deniz börülcesi salatası
  • Akdeniz salatası
  • Muzlu kremalı tart

FAVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Ağustos 2026)

Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava, kuru baklanın zeytinyağı ile buluştuğu, üzerine tekmil eklenerek servis edildiğinde ise hem iştah açan görüntüsü hem de damakta bıraktığı enfes tadıyla sofranıza nefis bir meze çeşidi oluyor.

Gözden KaçmasınFava tarifi (Videolu)Fava tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

SOYA SOSLU SOMON

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Ağustos 2026)

Soya sosunun lezzetiyle tavada lokum gibi pişen somon, sofranıza hem pratik hem de iştah açıcı bir seçenek sunuyor. Tavada hafifçe koyulaşan sosu sayesinde balığın lezzeti artarken, dışı hafif karamelize içi ise yumuşacık pişerek damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

Gözden KaçmasınSoya soslu somon tarifiSoya soslu somon tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MISIRLI BASMATİ PİLAVI

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Ağustos 2026)

Mısırlı basmati pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki mısırlarla her kaşıkta enfes bir lezzet sunuyor. Salma yöntemiyle pişen pilav, pirincin hafifliğiyle mısırın lezzetini bir araya getiriyor.

Gözden KaçmasınMısırlı basmati pilavı tarifiMısırlı basmati pilavı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Ağustos 2026)

Ege sofralarının vazgeçilmezi olan deniz börülcesi, zeytinyağı ve sarımsaklı sosun leziz uyumuyla sofranızda ferahlatıcı bir meze seçeneği oluyor. Mutfakta fazla zaman harcamadan pratik bir şekilde hazırlanırken özellikle balık yemeklerinin yanında iştah açıcı bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınDeniz börülcesi salatası tarifiDeniz börülcesi salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

AKDENİZ SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Ağustos 2026)

Akdeniz salatası, taptaze sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu en lezzetli salata tarifleri arasında yer alıyor. Zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanan sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

Gözden KaçmasınAkdeniz salatası tarifiAkdeniz salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MUZLU KREMALI TART

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Ağustos 2026)

Muzlu kremalı tart, çay saatlerine ve tatlı krizlerine enfes bir seçenek oluyor. Bisküvi tabanı üzerindeki muz dilimleri, karamel ve kremanın lezzetiyle her çatalda damaklarda nefis bir tat bırakıyor.

Gözden KaçmasınMuzlu kremalı tart tarifiMuzlu kremalı tart tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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