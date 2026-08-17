Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (17 Ağustos 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iştah açan fava ile başlayıp tavada lokum gibi pişen soya soslu somon ve yanına çok yakışan mısırlı basmati pilavı ile nefis seçenekler sunuyor. Zeytinyağlı sarımsaklı sosuyla deniz börülcesi salatası ve taptaze yeşillikleriyle Akdeniz salatası ise bu nefis sofraya tazelik katıyor. Çıtır bisküvi tabanı, taze muz dilimleri, karamel sosu ve ipek gibi kremasıyla muzlu kremalı tart ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Fava

Soya soslu somon

Mısırlı basmati pilavı

Deniz börülcesi salatası

Akdeniz salatası

Muzlu kremalı tart

FAVA





Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava, kuru baklanın zeytinyağı ile buluştuğu, üzerine tekmil eklenerek servis edildiğinde ise hem iştah açan görüntüsü hem de damakta bıraktığı enfes tadıyla sofranıza nefis bir meze çeşidi oluyor.

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SOYA SOSLU SOMON





Soya sosunun lezzetiyle tavada lokum gibi pişen somon, sofranıza hem pratik hem de iştah açıcı bir seçenek sunuyor. Tavada hafifçe koyulaşan sosu sayesinde balığın lezzeti artarken, dışı hafif karamelize içi ise yumuşacık pişerek damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

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MISIRLI BASMATİ PİLAVI

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Mısırlı basmati pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki mısırlarla her kaşıkta enfes bir lezzet sunuyor. Salma yöntemiyle pişen pilav, pirincin hafifliğiyle mısırın lezzetini bir araya getiriyor.

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DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI





Ege sofralarının vazgeçilmezi olan deniz börülcesi, zeytinyağı ve sarımsaklı sosun leziz uyumuyla sofranızda ferahlatıcı bir meze seçeneği oluyor. Mutfakta fazla zaman harcamadan pratik bir şekilde hazırlanırken özellikle balık yemeklerinin yanında iştah açıcı bir seçenek oluyor.

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AKDENİZ SALATASI





Akdeniz salatası, taptaze sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu en lezzetli salata tarifleri arasında yer alıyor. Zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanan sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

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MUZLU KREMALI TART





Muzlu kremalı tart, çay saatlerine ve tatlı krizlerine enfes bir seçenek oluyor. Bisküvi tabanı üzerindeki muz dilimleri, karamel ve kremanın lezzetiyle her çatalda damaklarda nefis bir tat bırakıyor.