Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Temmuz 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık domates çorbasıyla başlayıp ana yemekte en sevilen tencere yemeklerinden etli türlü ve tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı ile enfes lezzetler sunuyor. Pembe yaz domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası ve ferahlatıcı kuru cacık bu zengin öğünü tamamlıyor. Tereyağında çıtır çıtır kavrulan cevizli kadayıfların arasında ipek gibi muhallebi ile kadayıf tatlısı bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
DOMATES ÇORBASI
Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamıyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.
ETLİ TÜRLÜ YEMEĞİ
En sevilen tencere yemeklerimizden etli türlü, lokum gibi pişen dana eti ve mevsim sebzelerinin taze lezzetini sofralarınıza taşıyor.
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.
İSTANBUL SALATASI
Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, pembe domatesin tatlı lezzeti ve sumakla ovulmuş mor soğanlarla buluşarak kusursuz bir uyum yakalıyor.
KURU CACIK
Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.
MUHALLEBİLİ KADAYIF
Çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfların arasında ipek gibi muhallebisi ile hafif tatlı sevenlerin vazgeçilmezi olan bu tarif, damak çatlatan bir lezzet sunuyor.