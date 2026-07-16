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Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Temmuz 2026)
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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık domates çorbasıyla başlayıp ana yemekte en sevilen tencere yemeklerinden etli türlü ve tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı ile enfes lezzetler sunuyor. Pembe yaz domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası ve ferahlatıcı kuru cacık bu zengin öğünü tamamlıyor. Tereyağında çıtır çıtır kavrulan cevizli kadayıfların arasında ipek gibi muhallebi ile kadayıf tatlısı bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Domates çorbası
  • Etli türlü yemeği
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • İstanbul salatası
  • Kuru cacık
  • Muhallebili kadayıf

DOMATES ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Temmuz 2026)

Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamıyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

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ETLİ TÜRLÜ YEMEĞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Temmuz 2026)

En sevilen tencere yemeklerimizden etli türlü, lokum gibi pişen dana eti ve mevsim sebzelerinin taze lezzetini sofralarınıza taşıyor.

Gözden KaçmasınEtli türlü yemeği tarifiEtli türlü yemeği tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Temmuz 2026)

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

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Gözden KaçmasınŞehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

İSTANBUL SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Temmuz 2026)

Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, pembe domatesin tatlı lezzeti ve sumakla ovulmuş mor soğanlarla buluşarak kusursuz bir uyum yakalıyor.

Gözden Kaçmasınİstanbul salatası tarifi (Videolu)İstanbul salatası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Temmuz 2026)

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

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MUHALLEBİLİ KADAYIF

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Temmuz 2026)

Çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfların arasında ipek gibi muhallebisi ile hafif tatlı sevenlerin vazgeçilmezi olan bu tarif, damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınMuhallebili kadayıf tarifiMuhallebili kadayıf tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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