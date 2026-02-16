Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mutfağımızın köklü lezzetlerini ve kış sebzelerinin en leziz hallerini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak tam kıvamında sebzeli brokoli çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte Malatya’nın isli tadıyla meşhur geleli kebabı ve ona eşlik eden zeytinyağlı soğan dolması ile nefis bir seçenek sunuyor. Vişnenin mayhoşluğu ve keçi peynirinin ferahlığıyla hazırlanan pancar ve Gaziantep mutfağının çıtır çıtır ve bol kaymaklı Antep katmeri bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Sebzeli brokoli çorbası

Vişneli keçi peynirli pancar

Zeytinyağlı soğan dolması

Geleli kebabı

Antep katmeri

SEBZELİ BROKOLİ ÇORBASI





Sebze sevmeyenlerin de çok beğeneceği ve kıvamı tam tutan brokoli çorbası, kış aylarında içinizi ısıtacak en sağlıklı çorbalar arasında yer alıyor.

VİŞNELİ KEÇİ PEYNİRLİ PANCAR





Rengiyle ve lezzetiyle hem göze hem damağa hitap eden bu nefis pancar tarifi, ferahlatıcı tadıyla her sofraya çok yakışıyor.

ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMASI





Sarmalar ve dolmalar mutfağımızın en sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Kıymalı ya da zeytinyağlı olarak hazırlayabileceğiniz soğan dolmasının lezzeti, yaprak ve lahana sarmalarını aratmıyor.

GELELİ KEBABI

Malatya'nın meşhur lezzetlerinden biri olan geleli kebabını, közlenmiş patlıcanın isli tadı ve lokum gibi pişmiş dana etiyle mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz.

ANTEP KATMERİ





Gaziantep mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan katmer, çıtır çıtır el açması yufkası ve içindeki kaymağın ferahlatıcı tadıyla misafir soflarına çok yakışıyor.