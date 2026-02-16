search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Şubat 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#sebzeli brokoli çorbası nasıl yapılır?#vişneli keçi peynirli pancar nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Şubat 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mutfağımızın köklü lezzetlerini ve kış sebzelerinin en leziz hallerini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak tam kıvamında sebzeli brokoli çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte Malatya’nın isli tadıyla meşhur geleli kebabı ve ona eşlik eden zeytinyağlı soğan dolması ile nefis bir seçenek sunuyor. Vişnenin mayhoşluğu ve keçi peynirinin ferahlığıyla hazırlanan pancar ve Gaziantep mutfağının çıtır çıtır ve bol kaymaklı Antep katmeri bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Şubat 2026)
Haberin Devamı

MENÜDE NELER VAR?

  • Sebzeli brokoli çorbası
  • Vişneli keçi peynirli pancar
  • Zeytinyağlı soğan dolması
  • Geleli kebabı
  • Antep katmeri

SEBZELİ BROKOLİ ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Şubat 2026)

Sebze sevmeyenlerin de çok beğeneceği ve kıvamı tam tutan brokoli çorbası, kış aylarında içinizi ısıtacak en sağlıklı çorbalar arasında yer alıyor.

Sebzeli brokoli çorbası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Sebzeli brokoli çorbası tarifi

VİŞNELİ KEÇİ PEYNİRLİ PANCAR

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Şubat 2026)

Rengiyle ve lezzetiyle hem göze hem damağa hitap eden bu nefis pancar tarifi, ferahlatıcı tadıyla her sofraya çok yakışıyor.

Vişneli keçi peynirli pancar tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Vişneli keçi peynirli pancar tarifi

ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Şubat 2026)

Sarmalar ve dolmalar mutfağımızın en sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Kıymalı ya da zeytinyağlı olarak hazırlayabileceğiniz soğan dolmasının lezzeti, yaprak ve lahana sarmalarını aratmıyor.

Zeytinyağlı soğan dolması tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Zeytinyağlı soğan dolması tarifi

GELELİ KEBABI

Haberin Devamı

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Şubat 2026)

Malatya'nın meşhur lezzetlerinden biri olan geleli kebabını, közlenmiş patlıcanın isli tadı ve lokum gibi pişmiş dana etiyle mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz.

Geleli kebabı tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Geleli kebabı tarifi

ANTEP KATMERİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Şubat 2026)

Gaziantep mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan katmer, çıtır çıtır el açması yufkası ve içindeki kaymağın ferahlatıcı tadıyla misafir soflarına çok yakışıyor.

Antep katmeri tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Antep katmeri tarifi

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Şubat 2026)

5
Meyane nedir Meyane ve terbiye arasındaki fark nedir Meyane çeşitleri ve tarifi
MUTFAK TÜYOLARI

Meyane nedir? Meyane ve terbiye arasındaki fark nedir? Meyane çeşitleri ve tarifi

5
Makaron nasıl yapılır Ev yapımı makaron tarifi ve püf noktaları
MUTFAK TÜYOLARI

Makaron nasıl yapılır? Ev yapımı makaron tarifi ve püf noktaları

Benzer Yazılar
5
Çökertme kebabı tarifi (Videolu)
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Çökertme kebabı tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Geleli kebabı tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Geleli kebabı tarifi

30-60 dkOrta
5
Antep katmeri tarifi
TATLI TARİFLERİ

Antep katmeri tarifi

30-60 dkOrta
5
Sütsüz pankek tarifi
KAHVALTILIK TARİFLERİ

Sütsüz pankek tarifi

30-60 dkKolay
5
Glutensiz poğaça tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Glutensiz poğaça tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Belen tava tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Belen tava tarifi

30-60 dkOrta
5
Sevgililer Günü pastası tarifi (Videolu)
PASTA TARİFLERİ

Sevgililer Günü pastası tarifi (Videolu)

60+ dkUsta İşi
5
Saray sarması tarifi
TATLI TARİFLERİ

Saray sarması tarifi

30-60 dkOrta
5
İzmir köfte tarifi (Videolu)
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

İzmir köfte tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Ispanaklı kek tarifi
KEK TARİFLERİ

Ispanaklı kek tarifi

30-60 dkOrta