Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık brokoli çorbasıyla başlayıp ana yemekte altın sarısı rengi ve çıtırlığıyla iştah açan tavuk şinitzel ve yanında taze mantarların krema ile uyumuyla hazırlanan makarna ile gurme bir seçenek sunuyor. Sofranıza bol cevizli ve nar ekşili sosuyla ferahlık katan gavurdağı salatası ve ev yapımı pratik soğan turşusu, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. İpek gibi kreması ve çıtırlığıyla damaklarda enfes bir lezzet bırakan creme brulee ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Brokoli çorbası

Tavuk şinitzel

Kremalı mantarlı makarna

Gavurdağı salatası

Soğan turşusu

Creme brulee

BROKOLİ ÇORBASI





Sebzenin vitamin değerini koruyarak hazırlanan bu tarif, kış aylarında bağışıklığı destekleyen en pratik alternatifler arasında yer alıyor.

TAVUK ŞİNİTZEL





Dışı çıtır çıtır içi ise lokum gibi yumuşacık tavuk şinitzel, mutfaktaki en leziz ve pratik tariflerin başında geliyor. Hem çocukların severek yediği hem de misafir sofralara çok yakışan bu tarif, evdeki malzemelerle dışarıda yediklerinizden çok daha lezzetli ve güvenilir bir sonuç veriyor.

KREMALI MANTARLI MAKARNA

İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden kremalı mantarlı makarna, taze mantarlar ve kremayla hazırlanıp sarımsak ve fesleğenin lezzetiyle birleşerek enfes bir öğüne dönüşüyor.

GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor. Domates ve biberin uyumuna eşlik eden nar tanelerinin kattığı hafif mayhoş tadı, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir seçeneğe dönüştürüyor.

SOĞAN TURŞUSU





Soğan turşusu, et yemeklerinin, sandviçlerin ve salataların yanına kattığı hafif ekşili ve ferah lezzetiyle en pratik eşlikçiler arasında yer alıyor.

CREME BRULEE

Creme brulee, fırından yeni çıkmış yumuşacık kreması ve üzerindeki incecik karamelin çıtırlığıyla Fransız mutfağının en zarif tatlıları arasında yer alıyor.