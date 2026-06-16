Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Haziran 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, içinizi serinletecek soğuk ayran aşı çorbasıyla başlayıp ana yemekte lezzetiyle ekmek banmalık etli kuru bamya yemeği ve yanına çok yakışan arpa şehriyeli bulgur pilavı ile tam bir ziyafet sunuyor. Nefis fava ve ferahlatıcı gavurdağı salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Çıtır hamuru, ipek gibi pürüzsüz pastacı kreması ve çikolata kaplamasıyla pastane usulünü ekler ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI
Mutfağımızın en sevilen soğuk çorbalarının başında gelen bu lezzet, içeriğindeki nohut ve buğday sayesinde uzun süre tok tutarken çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne çok yakışıyor.
ETLİ KURU BAMYA YEMEĞİ
Kuru bamya yemeği, lokum gibi pişen kuşbaşı etleri ve tam kıvamındaki suyuyla sofranıza ekmek banmalık bir lezzet sunuyor. Bu nefis yemek, kurutulmuş bamyaların ekşiliği ile kısık ateşte ağır ağır piştikçe kıvam alarak damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.
FAVA
Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava, kuru baklanın zeytinyağı ile buluşup pürüzsüz bir kıvama dönüştüğü eşsiz lezzetlerden biri oluyor.
ARPA ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI
Arpa şehriyeli bulgur pilavı, tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek pişiyor ve ana yemeklerin yanına çok yakışan nefis bir tamamlayıcı oluyor.
GAVURDAĞI SALATASI
Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.
EKLER
Fransız mutfağının en zarif tatlılarından biri olan ekler, çıtır hamuru ve ipek gibi kremasıyla pastane usulü hazırlanıp üzerindeki çikolata kaplamasıyla hem göze hem de damağa hitap ediyor.
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