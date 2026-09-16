Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI
Brokoli, bu leziz tarifte sütün yumuşacık kıvamıyla hazırlanıp nefis bir çorbaya dönüşüyor. Brokolinin lezzetini un ve süt ile artırarak sofranızda içinizi ısıtacak hem hafif hem besleyici bir başlangıç seçeneği oluyor.
LİMON SOSLU KREMALI TAVUK
Limonun ferahlatıcı lezzeti ve kremanın yumuşaklığıyla hazırlanan limon soslu kremalı tavuk, sofralarınıza nefis bir lezzet taşıyor. Sarımsak, limon ve maydanozla hazırlanan kremalı sosun eşlik ettiği kızarmış tavuklar, lokum gibi yumuşaklığıyla damaklarda enfes bir tat bırakıyor.
AKORDİYON PATATES
Akordiyon patates, iştah açıcı sunumuyla sofranıza çıtır çıtır bir seçenek sunuyor. İncecik dilimlerin arasına sızan baharatlı yağı ve peynirle lezzetlenen bu tarif, patatesin en iştah açıcı hallerinden biri olarak her sofraya çok yakışıyor.
AKDENİZ SALATASI
Akdeniz salatası, taptaze sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu en lezzetli salata tarifleri arasında yer alıyor. Zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanan sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.
VİŞNELİ MİLFÖY TATLISI
Çıtır çıtır milföy hamuruyla hazırlanan bu nefis tarif, tatlı krizlerine hızlı ve pratik bir çözüm oluyor. Fırında nar gibi kızaran hamurun içinde vişne dolgusuyla damak çatlatan bir lezzet sunuyor.