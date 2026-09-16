Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iç ısıtan sütlü brokoli çorbasıyla başlayıp limonun ferahlığı ve kremanın yumuşaklığıyla lokum gibi pişen tavuk yemeği ve yanına çok yakışan akordiyon patates ile lezzetli seçenekler sunuyor. Beyaz peynirli ve zeytinli Akdeniz salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Fırında nar gibi kızaran çıtır hamuru ve meyve dolgusuyla vişneli milföy, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden nefis tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Sütlü brokoli çorbası

Limon soslu kremalı tavuk

Akordiyon patates

Akdeniz salatası

Vişneli milföy tatlısı

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI





Brokoli, bu leziz tarifte sütün yumuşacık kıvamıyla hazırlanıp nefis bir çorbaya dönüşüyor. Brokolinin lezzetini un ve süt ile artırarak sofranızda içinizi ısıtacak hem hafif hem besleyici bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden Kaçmasın Sütlü brokoli çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

LİMON SOSLU KREMALI TAVUK





Limonun ferahlatıcı lezzeti ve kremanın yumuşaklığıyla hazırlanan limon soslu kremalı tavuk, sofralarınıza nefis bir lezzet taşıyor. Sarımsak, limon ve maydanozla hazırlanan kremalı sosun eşlik ettiği kızarmış tavuklar, lokum gibi yumuşaklığıyla damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Limon soslu kremalı tavuk tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

AKORDİYON PATATES





Akordiyon patates, iştah açıcı sunumuyla sofranıza çıtır çıtır bir seçenek sunuyor. İncecik dilimlerin arasına sızan baharatlı yağı ve peynirle lezzetlenen bu tarif, patatesin en iştah açıcı hallerinden biri olarak her sofraya çok yakışıyor.

Gözden Kaçmasın Akordiyon patates tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

AKDENİZ SALATASI





Akdeniz salatası, taptaze sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu en lezzetli salata tarifleri arasında yer alıyor. Zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanan sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

Gözden Kaçmasın Akdeniz salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

VİŞNELİ MİLFÖY TATLISI





Çıtır çıtır milföy hamuruyla hazırlanan bu nefis tarif, tatlı krizlerine hızlı ve pratik bir çözüm oluyor. Fırında nar gibi kızaran hamurun içinde vişne dolgusuyla damak çatlatan bir lezzet sunuyor.