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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iç ısıtan sütlü brokoli çorbasıyla başlayıp limonun ferahlığı ve kremanın yumuşaklığıyla lokum gibi pişen tavuk yemeği ve yanına çok yakışan akordiyon patates ile lezzetli seçenekler sunuyor. Beyaz peynirli ve zeytinli Akdeniz salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Fırında nar gibi kızaran çıtır hamuru ve meyve dolgusuyla vişneli milföy, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden nefis tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Sütlü brokoli çorbası
  • Limon soslu kremalı tavuk
  • Akordiyon patates
  • Akdeniz salatası
  • Vişneli milföy tatlısı

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Eylül 2026)

Brokoli, bu leziz tarifte sütün yumuşacık kıvamıyla hazırlanıp nefis bir çorbaya dönüşüyor. Brokolinin lezzetini un ve süt ile artırarak sofranızda içinizi ısıtacak hem hafif hem besleyici bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınSütlü brokoli çorbası tarifiSütlü brokoli çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

LİMON SOSLU KREMALI TAVUK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Eylül 2026)

Limonun ferahlatıcı lezzeti ve kremanın yumuşaklığıyla hazırlanan limon soslu kremalı tavuk, sofralarınıza nefis bir lezzet taşıyor. Sarımsak, limon ve maydanozla hazırlanan kremalı sosun eşlik ettiği kızarmış tavuklar, lokum gibi yumuşaklığıyla damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

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Gözden KaçmasınLimon soslu kremalı tavuk tarifiLimon soslu kremalı tavuk tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

AKORDİYON PATATES

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Eylül 2026)

Akordiyon patates, iştah açıcı sunumuyla sofranıza çıtır çıtır bir seçenek sunuyor. İncecik dilimlerin arasına sızan baharatlı yağı ve peynirle lezzetlenen bu tarif, patatesin en iştah açıcı hallerinden biri olarak her sofraya çok yakışıyor.

Gözden KaçmasınAkordiyon patates tarifiAkordiyon patates tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

AKDENİZ SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Eylül 2026)

Akdeniz salatası, taptaze sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu en lezzetli salata tarifleri arasında yer alıyor. Zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanan sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

Gözden KaçmasınAkdeniz salatası tarifiAkdeniz salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

VİŞNELİ MİLFÖY TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Eylül 2026)

Çıtır çıtır milföy hamuruyla hazırlanan bu nefis tarif, tatlı krizlerine hızlı ve pratik bir çözüm oluyor. Fırında nar gibi kızaran hamurun içinde vişne dolgusuyla damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınVişneli milföy tatlısı tarifiVişneli milföy tatlısı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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