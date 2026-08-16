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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mercimek çorbasıyla başlayıp özel marinasyonuyla nefis tavuk döner, yanına çok yakışan tereyağlı şehriyeli pilavı ve dışı çıtır içi yumuşacık patates kızartması ile sofranıza bir ziyafet sunuyor. Pembe domatesin tazeliğini sumaklı mor soğanla buluşturan İstanbul salatası ise bu doyurucu öğüne nefis bir yaz ferahlığı katıyor. İncecik açılan çıtır çıtır katları ve bol cevizli harcıyla tam kıvamında şerbetini çeken dilber dudağı ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Ağustos 2026)
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Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Tavuk döner
  • Tereyağlı şehriyeli pilav
  • Patates kızartması
  • İstanbul salatası
  • Dilber dudağı

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Ağustos 2026)

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, sıcacık ve pürüzsüz kıvamıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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TAVUK DÖNER

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Ağustos 2026)

Tavuk döner, sofranıza dışarıda yediklerinizi aratmayan nefis bir lezzet sunuyor. Yoğurt, salçalar, sarımsak ve baharatlarla marine edilen tavuklar, incecik dilimlenip tavada kızartılarak dumanı üstünde tüten sunumuyla sofranızı ziyafete çeviriyor.

Gözden KaçmasınTavuk döner tarifiTavuk döner tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Ağustos 2026)

Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan pilav, tam ölçüsüyle yapıldığında ana yemeklerin leziz tamamlayıcısı oluyor. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle pirinçler tane tane dökülüyor, tadı damaklarda kalıyor.

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Gözden KaçmasınTereyağlı şehriyeli pilav tarifiTereyağlı şehriyeli pilav tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATATES KIZARTMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Ağustos 2026)

Dışı çıtır çıtır içi ise lokum gibi yumuşacık patates kızartması, bu tarifle iki aşamalı pişirme yöntemi kullanılarak hazırlanıp sofranıza geliyor.

Gözden KaçmasınPatates kızartması tarifiPatates kızartması tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

İSTANBUL SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Ağustos 2026)

Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor. Pembe domatesin sulu ve tatlı lezzeti, sumakla ovulmuş mor soğanlarla buluşarak kusursuz bir uyum yakalıyor.

Gözden Kaçmasınİstanbul salatası tarifi (Videolu)İstanbul salatası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

DİLBER DUDAĞI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Ağustos 2026)

İncecik açılan hamuru, bol cevizli iç harcı ve çıtır çıtır katlarıyla dilber dudağı, şerbetli tatlılar arasında en sevilen lezzetlerden biri oluyor. Fırından çıktıktan sonra üzerine gezdirilen şerbetini tam kıvamında çekerken her lokmada ağızda dağılan enfes bir tat sunuyor.

Gözden KaçmasınDilber dudağı tarifiDilber dudağı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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