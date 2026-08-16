Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (16 Ağustos 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mercimek çorbasıyla başlayıp özel marinasyonuyla nefis tavuk döner, yanına çok yakışan tereyağlı şehriyeli pilavı ve dışı çıtır içi yumuşacık patates kızartması ile sofranıza bir ziyafet sunuyor. Pembe domatesin tazeliğini sumaklı mor soğanla buluşturan İstanbul salatası ise bu doyurucu öğüne nefis bir yaz ferahlığı katıyor. İncecik açılan çıtır çıtır katları ve bol cevizli harcıyla tam kıvamında şerbetini çeken dilber dudağı ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Tavuk döner

Tereyağlı şehriyeli pilav

Patates kızartması

İstanbul salatası

Dilber dudağı

MERCİMEK ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, sıcacık ve pürüzsüz kıvamıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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TAVUK DÖNER





Tavuk döner, sofranıza dışarıda yediklerinizi aratmayan nefis bir lezzet sunuyor. Yoğurt, salçalar, sarımsak ve baharatlarla marine edilen tavuklar, incecik dilimlenip tavada kızartılarak dumanı üstünde tüten sunumuyla sofranızı ziyafete çeviriyor.

Gözden Kaçmasın Tavuk döner tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİLAV





Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan pilav, tam ölçüsüyle yapıldığında ana yemeklerin leziz tamamlayıcısı oluyor. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle pirinçler tane tane dökülüyor, tadı damaklarda kalıyor.

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Gözden Kaçmasın Tereyağlı şehriyeli pilav tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATATES KIZARTMASI





Dışı çıtır çıtır içi ise lokum gibi yumuşacık patates kızartması, bu tarifle iki aşamalı pişirme yöntemi kullanılarak hazırlanıp sofranıza geliyor.

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İSTANBUL SALATASI





Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor. Pembe domatesin sulu ve tatlı lezzeti, sumakla ovulmuş mor soğanlarla buluşarak kusursuz bir uyum yakalıyor.

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DİLBER DUDAĞI





İncecik açılan hamuru, bol cevizli iç harcı ve çıtır çıtır katlarıyla dilber dudağı, şerbetli tatlılar arasında en sevilen lezzetlerden biri oluyor. Fırından çıktıktan sonra üzerine gezdirilen şerbetini tam kıvamında çekerken her lokmada ağızda dağılan enfes bir tat sunuyor.