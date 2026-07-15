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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, domates çorbasıyla başlayıp ana yemekte iştah açıcı lezzetiyle içli köfte ve közlenmiş biberlerle zenginleşen erişte salatası ile enfes seçenekler sunuyor. Çıtır pankolu kaplamasıyla patlıcan tempura ve taze yaz domatesleriyle pratik bir şekilde hazırlanan İstanbul salatası bu zengin öğünü tamamlıyor. İpek gibi pürüzsüz muhallebisiyle fırın sütlaç tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Domates çorbası
  • İçli köfte
  • Köz biberli erişte salatası
  • Patlıcan tempura
  • İstanbul salatası
  • Fırın sütlaç

DOMATES ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Temmuz 2026)

Yaz domatesleriyle dakikalar içinde tam kıvamında pişen bu enfes çorba, sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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İÇLİ KÖFTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Temmuz 2026)

Geleneksel mutfağımızın en özel lezzetlerinden biri olan içli köfte, hem sunumu hem lezzetiyle herkesin severek tükettiği tarifler arasında yer alıyor.

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KÖZ BİBERLİ ERİŞTE SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Temmuz 2026)

Köz biberli erişte salatası, hem tek başına doyurucu bir ana öğün hem de yemeklerin yanında nefis bir eşlikçi olarak mutfakta favoriniz olmaya aday oluyor.

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PATLICAN TEMPURA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Temmuz 2026)

Patlıcan tempura, çıtır pankolu harcıyla dışı gevrek içi yumuşacık lokum gibi pişerken, yelpaze formundaki sunumuyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınPatlıcan tempura tarifiPatlıcan tempura tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

İSTANBUL SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Temmuz 2026)

Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor.

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FIRIN SÜTLAÇ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Temmuz 2026)

Sütlü tatlılarımız en özel lezzetlerinden fırın sütlaç, üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle tadına doyum olmayan nefis bir seçenek sunuyor.

Gözden KaçmasınFırın sütlaç tarifiFırın sütlaç tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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