Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Temmuz 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, domates çorbasıyla başlayıp ana yemekte iştah açıcı lezzetiyle içli köfte ve közlenmiş biberlerle zenginleşen erişte salatası ile enfes seçenekler sunuyor. Çıtır pankolu kaplamasıyla patlıcan tempura ve taze yaz domatesleriyle pratik bir şekilde hazırlanan İstanbul salatası bu zengin öğünü tamamlıyor. İpek gibi pürüzsüz muhallebisiyle fırın sütlaç tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
DOMATES ÇORBASI
Yaz domatesleriyle dakikalar içinde tam kıvamında pişen bu enfes çorba, sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
İÇLİ KÖFTE
Geleneksel mutfağımızın en özel lezzetlerinden biri olan içli köfte, hem sunumu hem lezzetiyle herkesin severek tükettiği tarifler arasında yer alıyor.
KÖZ BİBERLİ ERİŞTE SALATASI
Köz biberli erişte salatası, hem tek başına doyurucu bir ana öğün hem de yemeklerin yanında nefis bir eşlikçi olarak mutfakta favoriniz olmaya aday oluyor.
PATLICAN TEMPURA
Patlıcan tempura, çıtır pankolu harcıyla dışı gevrek içi yumuşacık lokum gibi pişerken, yelpaze formundaki sunumuyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
İSTANBUL SALATASI
Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor.
FIRIN SÜTLAÇ
Sütlü tatlılarımız en özel lezzetlerinden fırın sütlaç, üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle tadına doyum olmayan nefis bir seçenek sunuyor.