Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Şubat 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır?#kıymalı karnabahar yemeği nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kış mevsiminin en taze sebzelerini ve tencere yemeği sıcaklığını sofranıza taşıyor. Et lezzetini aratmayan protein deposu yeşil mercimek köftesiyle başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte tam kıvamında pişen kıymalı karnabahar yemeği ve ona eşlik eden tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pilav ile nefis bir seçenek sunuyor. Sofranıza ferahlık katacak havuç tarator ile zenginleşen bu menü, günün kapanışını ise fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz, yumuşacık saray sarması ile yaparak bu keyifli akşamı tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir sofra kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Şubat 2026)
MENÜDE NELER VAR?

  • Yeşil mercimek köftesi
  • Kıymalı karnabahar yemeği
  • Tereyağlı şehriyeli pilav
  • Havuç tarator
  • Saray sarması

YEŞİL MERCİMEK KÖFTESİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Şubat 2026)

Yeşil mercimek köftesi, yüksek protein içeriği ve doyuruculuğuyla et tadını aratmayan en özel sebze tarifleri arasında yer alıyor. Haşlanan mercimeklerin sebzelerle birlikte püre haline getirilmesiyle kıvam kazanıyor.

Yeşil mercimek köftesi tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Yeşil mercimek köftesi tarifi

KIYMALI KARNABAHAR YEMEĞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Şubat 2026)

Kış aylarının en taze sebzelerinden karnabaharla pişirilen tüm yemekler lezzetiyle ve hafifliğiyle çok seviliyor. Bu tarifte tencere yemekleri sevenler için nefis bir kıymalı karnabahar yemeği hazırladık.

Kıymalı karnabahar tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Kıymalı karnabahar tarifi

TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Şubat 2026)

Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan pilav, tam ölçüsüyle yapıldığında ana yemeklerin leziz tamamlayıcısı oluyor. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle pirinçler tane tane dökülüyor, tadı damaklarda kalıyor.

Tereyağlı şehriyeli pilav tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Tereyağlı şehriyeli pilav tarifi

HAVUÇ TARATOR

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Şubat 2026)

Sofraların en sevilen mezelerinden biri olan havuç tarator, hem pratikliği hem de ferahlatıcı tadıyla her yemeğin yanına çok yakışıyor. Yoğurt ve hafifçe sotelenmiş havucun doğal tatlılığı birleşince ortaya tam bir lezzet şöleni çıkıyor.

Havuç tarator tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Havuç tarator tarifi

SARAY SARMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Şubat 2026)

Saray sarması, hem hafifliği hem de lezzetiyle çay saatlerinin ve misafir sofralarının en sevilen sütlü tatlılarından biri oluyor. Fırın kullanmadan kısa sürede hazırlanan bu pratik tarif, yumuşacık kıvamı ve kolay sarılan muhallebisiyle her seferinde garantili bir sonuç veriyor.

Saray sarması tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Saray sarması tarifi

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Şubat 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Şubat 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Şubat 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Şubat 2026)

