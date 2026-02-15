Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kış mevsiminin en taze sebzelerini ve tencere yemeği sıcaklığını sofranıza taşıyor. Et lezzetini aratmayan protein deposu yeşil mercimek köftesiyle başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte tam kıvamında pişen kıymalı karnabahar yemeği ve ona eşlik eden tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pilav ile nefis bir seçenek sunuyor. Sofranıza ferahlık katacak havuç tarator ile zenginleşen bu menü, günün kapanışını ise fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz, yumuşacık saray sarması ile yaparak bu keyifli akşamı tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir sofra kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Yeşil mercimek köftesi

Kıymalı karnabahar yemeği

Tereyağlı şehriyeli pilav

Havuç tarator

Saray sarması

YEŞİL MERCİMEK KÖFTESİ





Yeşil mercimek köftesi, yüksek protein içeriği ve doyuruculuğuyla et tadını aratmayan en özel sebze tarifleri arasında yer alıyor. Haşlanan mercimeklerin sebzelerle birlikte püre haline getirilmesiyle kıvam kazanıyor.

KIYMALI KARNABAHAR YEMEĞİ





Kış aylarının en taze sebzelerinden karnabaharla pişirilen tüm yemekler lezzetiyle ve hafifliğiyle çok seviliyor. Bu tarifte tencere yemekleri sevenler için nefis bir kıymalı karnabahar yemeği hazırladık.

TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİLAV





Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan pilav, tam ölçüsüyle yapıldığında ana yemeklerin leziz tamamlayıcısı oluyor. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle pirinçler tane tane dökülüyor, tadı damaklarda kalıyor.

HAVUÇ TARATOR

Sofraların en sevilen mezelerinden biri olan havuç tarator, hem pratikliği hem de ferahlatıcı tadıyla her yemeğin yanına çok yakışıyor. Yoğurt ve hafifçe sotelenmiş havucun doğal tatlılığı birleşince ortaya tam bir lezzet şöleni çıkıyor.

SARAY SARMASI





Saray sarması, hem hafifliği hem de lezzetiyle çay saatlerinin ve misafir sofralarının en sevilen sütlü tatlılarından biri oluyor. Fırın kullanmadan kısa sürede hazırlanan bu pratik tarif, yumuşacık kıvamı ve kolay sarılan muhallebisiyle her seferinde garantili bir sonuç veriyor.