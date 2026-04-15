Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, Meksika ve İtalyan mutfağının en sevilen yemeklerini aynı sofrada buluşturuyor. Bu enfes menü, sıcacık köz patlıcan çorbasıyla başlayıp ana yemekte çıtır tavuk parçalarıyla hazırlanan taco ve ona eşlik eden taze fesleğen kokulu nefis pesto soslu makarna ile gurme bir seçenek sunuyor. Leziz bebek patatesler, süzme yoğurdun ferahlığıyla yoğurtlu kabak mezesi ve ton balığının doyuruculuğuyla zenginleşen taze salata, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Ev yapımı kakaolu pudingi ve sütle yumuşayan bisküvileriyle her lokmasında çocukluk anılarını tazeleyen bisküvili pasta ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

KÖZ PATLICAN ÇORBASI





Patlıcan, Ali Nazik’ten karnıyarığa kadar birçok yemeğe yakışan harika bir sebze. Köz patlıcanın nefis isli tadıyla hazırlanan bu çorba, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

ÇITIR TAVUKLU TACO





Çıtır tavuk parçalarıyla evde hazırlanabilecek en eğlenceli ve iştah açıcı atıştırmalıklar arasında yer alan bu tarif, Meksika mutfağının en sevilen lezzetini sofranıza getiriyor.

PESTO SOSLU MAKARNA





İtalyan mutfağının en leziz tariflerinden biri olan pesto soslu makarna, fesleğenin büyüleyici kokusuyla sofralarınıza ferahlık ve enfes bir lezzet taşıyor.

YOĞURTLU KABAK MEZESİ

Yemeklerin yanında ferahlatıcı ve hafif eşlikçilerden biri olan yoğurtlu kabak mezesi, kabağın sote edilip süzme yoğurtla birleştirilmesiyle pratik bir şekilde hazırlanıyor.

FIRINDA BEBEK PATATES





Bebek patatesleri, limon kabuğunun ferahlığı ve hardal ile hazırlanan sosuyla buluşturan bu tarif, yemeklerin yanında enfes bir eşlikçiye dönüşüyor.

TON BALIKLI SALATA





Ton balığının doyuruculuğu ile taze marul yapraklarını bir araya getiren bu salata, kıvamlı özel sosu ile öğünlerinize ferah bir alternatif sunuyor.

BİSKÜVİLİ PASTA

Çocukluk anılarının en tatlı köşesinde yer alan bisküvili pasta, ev yapımı kakaolu pudingi ve çıtır bisküvilerin uyumuyla enfes bir lezzet sunuyor.