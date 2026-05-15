Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Mayıs 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık brokoli çorbasıyla başlayıp ana yemekte bohça şeklindeki pileli hamuruyla sofraya geldiği anda iştahları kabartan hinkali ve ona eşlik eden bol soğanlı, nefis harcıyla zeytinyağlı imam bayıldı ile tam bir lezzet şöleni sunuyor. Kabağın hafifliği ile havucun tatlılığını bir araya getiren çıtır çıtır havuçlu kabak mücver ve ferahlatıcı mevsim salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Tam kıvamındaki muhallebisiyle her kaşıkta ayrı bir keyif veren kazandibi ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
BROKOLİ ÇORBASI
Brokoli çorbası, yüksek lif oranıyla sofralara hem doyurucu hem de hafif bir öğün seçeneği sunuyor.
HİNKALİ
Gürcü mutfağından hinkali, pileli hamuru ve içindeki bol sulu kıymalı harcıyla sofralara damak çatlatan bir lezzet sunuyor.
İMAM BAYILDI
İmam bayıldı, közlenmiş patlıcanlar ve bol soğanlı zeytinyağlı harcın lezzetiyle mutfağımızın en sevilen sebze yemekleri arasında yer alıyor.
HAVUÇLU KABAK MÜCVER
Mücver, havucun tatlılığı ve kabağın hafifliğiyle birleşerek sofralara hem sağlıklı hem de iştah açıcı bir alternatif sunuyor.
MEVSİM SALATA
Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor.
KAZANDİBİ
Kazandibi, karamelize edilen muhallebisi ve sakız gibi uzayan kıvamıyla sütlü tatlıların en sevilen lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.
En Lezizz'ler