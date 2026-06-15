Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık köz patlıcan çorbasıyla başlayıp ana yemekte lokum kıvamındaki nefis beef stroganoff ve yanına çok yakışan şehriyeli pirinç pilavı ile gurme lezzetler sunuyor. Tam kıvamında hazırlanan Rus salatası ve fırında nar gibi kızaran enfes akordiyon patates, bu zengin öğünü tamamlıyor. Çıtır çıtır ağızda dağılan milföy hamurunun üzerinde ipek gibi pürüzsüz pastacı kreması ve pudra şekeri dokunuşuyla hem göze hem de damağa hitap eden çiçek milföy tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Köz patlıcan çorbası

Beef stroganoff

Şehriyeli pirinç pilavı

Rus salatası

Akordiyon patates

Çiçek milföy

KÖZ PATLICAN ÇORBASI





Köz patlıcanın isli tadıyla hazırlanan bu nefis çorba, sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Gözden Kaçmasın Köz patlıcan çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

BEEF STROGANOFF





Mutfağınızda restoran kalitesinde bir yemek hazırlamanın pratik yollarından biri olan bu nefis tarif, şık sunumu ve leziz sosuyla sofranıza harika bir et yemeği alternatifi oluyor.

Gözden Kaçmasın Beef stroganoff tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

Gözden Kaçmasın Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

RUS SALATASI

Haberin Devamı





Haşlanmış patates, havuç ve bezelyenin yoğurtlu mayonezli sosla buluştuğu bu tarif, kornişon turşunun ekşiliğiyle tam kıvamında bir lezzete ulaşıyor.

Gözden Kaçmasın Rus salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

AKORDİYON PATATES





İncecik dilimlerin arasına sızan baharatlı yağı ve peynirle lezzetlenen bu tarif, patatesin en iştah açıcı hallerinden biri olarak her sofraya çok yakışıyor.

Gözden Kaçmasın Akordiyon patates tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇİÇEK MİLFÖY





Çıtır çıtır milföy hamurunun ipek gibi kıvamlı bir pastacı kremasıyla buluştuğu bu nefis tarif, misafir sofralarınız için harika bir kurtarıcı oluyor.