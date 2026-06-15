Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Haziran 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık köz patlıcan çorbasıyla başlayıp ana yemekte lokum kıvamındaki nefis beef stroganoff ve yanına çok yakışan şehriyeli pirinç pilavı ile gurme lezzetler sunuyor. Tam kıvamında hazırlanan Rus salatası ve fırında nar gibi kızaran enfes akordiyon patates, bu zengin öğünü tamamlıyor. Çıtır çıtır ağızda dağılan milföy hamurunun üzerinde ipek gibi pürüzsüz pastacı kreması ve pudra şekeri dokunuşuyla hem göze hem de damağa hitap eden çiçek milföy tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
KÖZ PATLICAN ÇORBASI
Köz patlıcanın isli tadıyla hazırlanan bu nefis çorba, sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
BEEF STROGANOFF
Mutfağınızda restoran kalitesinde bir yemek hazırlamanın pratik yollarından biri olan bu nefis tarif, şık sunumu ve leziz sosuyla sofranıza harika bir et yemeği alternatifi oluyor.
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.
RUS SALATASI
Haşlanmış patates, havuç ve bezelyenin yoğurtlu mayonezli sosla buluştuğu bu tarif, kornişon turşunun ekşiliğiyle tam kıvamında bir lezzete ulaşıyor.
AKORDİYON PATATES
İncecik dilimlerin arasına sızan baharatlı yağı ve peynirle lezzetlenen bu tarif, patatesin en iştah açıcı hallerinden biri olarak her sofraya çok yakışıyor.
ÇİÇEK MİLFÖY
Çıtır çıtır milföy hamurunun ipek gibi kıvamlı bir pastacı kremasıyla buluştuğu bu nefis tarif, misafir sofralarınız için harika bir kurtarıcı oluyor.