Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
KABAK ÇORBASI
Terbiyeli kabak çorbası, taze sebzeler ve süzme yoğurdun hafifliğiyle hazırlanıp sofranıza lezzetli bir başlangıç seçeneği oluyor. Pürüzsüz kıvamıyla iştah açan bu nefis tarif, her denemede lezzeti garantili sonuç veriyor.
FIRINDA PEYNİRLİ TAVUK
Fırında peynirli tavuk, sofranıza pratik ve doyurucu yemek seçeneği oluyor. Soya sosu ve sarımsakla marine edilen etler, önce tavada yumuşayana kadar pişirilip ardından fırında peynirle lokum gibi kıvam alıyor.
BULGUR PİLAVI
Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.
GAVURDAĞI SALATASI
Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.
KARAGÖZ TATLISI
Karagöz tatlısı, şerbetli tatlı sevenler için çay saatlerine enfes bir seçenek sunuyor. Sade ve kakaolu hamurun rulo yapılıp kesilmesiyle şeklini alan bu tarif, ortasına eklenen kırık fındıkla lezzeti tamamlanıyor.