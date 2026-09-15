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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık kabak çorbasıyla başlayıp soya soslu marinesi ve eriyen peyniriyle fırında lokum gibi pişen peynirli tavuk ve yanına çok yakışan nefis bulgur pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Bol cevizli ve nar ekşili gavurdağı salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İki renkli hamuru, fındıklı harcı ve tam kıvamında şerbetiyle karagöz tatlısı, akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Kabak çorbası
  • Fırında peynirli tavuk
  • Bulgur pilavı
  • Gavurdağı salatası
  • Karagöz tatlısı

KABAK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Eylül 2026)

Terbiyeli kabak çorbası, taze sebzeler ve süzme yoğurdun hafifliğiyle hazırlanıp sofranıza lezzetli bir başlangıç seçeneği oluyor. Pürüzsüz kıvamıyla iştah açan bu nefis tarif, her denemede lezzeti garantili sonuç veriyor.

Gözden KaçmasınKabak çorbası tarifiKabak çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA PEYNİRLİ TAVUK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Eylül 2026)

Fırında peynirli tavuk, sofranıza pratik ve doyurucu yemek seçeneği oluyor. Soya sosu ve sarımsakla marine edilen etler, önce tavada yumuşayana kadar pişirilip ardından fırında peynirle lokum gibi kıvam alıyor.

Gözden KaçmasınFırında peynirli tavuk tarifiFırında peynirli tavuk tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

BULGUR PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Eylül 2026)

Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

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GAVURDAĞI SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Eylül 2026)

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınGavurdağı salatası tarifiGavurdağı salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KARAGÖZ TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Eylül 2026)

Karagöz tatlısı, şerbetli tatlı sevenler için çay saatlerine enfes bir seçenek sunuyor. Sade ve kakaolu hamurun rulo yapılıp kesilmesiyle şeklini alan bu tarif, ortasına eklenen kırık fındıkla lezzeti tamamlanıyor.

Gözden KaçmasınKaragöz tatlısı tarifiKaragöz tatlısı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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