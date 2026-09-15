Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık kabak çorbasıyla başlayıp soya soslu marinesi ve eriyen peyniriyle fırında lokum gibi pişen peynirli tavuk ve yanına çok yakışan nefis bulgur pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Bol cevizli ve nar ekşili gavurdağı salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İki renkli hamuru, fındıklı harcı ve tam kıvamında şerbetiyle karagöz tatlısı, akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Kabak çorbası

Fırında peynirli tavuk

Bulgur pilavı

Gavurdağı salatası

Karagöz tatlısı

KABAK ÇORBASI





Terbiyeli kabak çorbası, taze sebzeler ve süzme yoğurdun hafifliğiyle hazırlanıp sofranıza lezzetli bir başlangıç seçeneği oluyor. Pürüzsüz kıvamıyla iştah açan bu nefis tarif, her denemede lezzeti garantili sonuç veriyor.

Gözden Kaçmasın Kabak çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA PEYNİRLİ TAVUK





Fırında peynirli tavuk, sofranıza pratik ve doyurucu yemek seçeneği oluyor. Soya sosu ve sarımsakla marine edilen etler, önce tavada yumuşayana kadar pişirilip ardından fırında peynirle lokum gibi kıvam alıyor.

Gözden Kaçmasın Fırında peynirli tavuk tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

BULGUR PİLAVI





Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bulgur pilavı tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Gavurdağı salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KARAGÖZ TATLISI





Karagöz tatlısı, şerbetli tatlı sevenler için çay saatlerine enfes bir seçenek sunuyor. Sade ve kakaolu hamurun rulo yapılıp kesilmesiyle şeklini alan bu tarif, ortasına eklenen kırık fındıkla lezzeti tamamlanıyor.