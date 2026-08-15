search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Ağustos 2026)
#ezogelin çorbası nasıl yapılır?#ızgara tavuk göğsü nasıl yapılır?#domatesli pilav nasıl yapılır?#patlıcan salatası nasıl yapılır?#kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, ezogelin çorbasıyla başlayıp özel sosuyla dışı nar gibi kızaran ızgara tavuk ve yanına çok yakışan mis kokulu domatesli pilav ile enfes seçenekler sunuyor. Fırında közlenen patlıcan ve kapya biberlerin limonlu sosla buluştuğu iştah açıcı patlıcan salatası ise bu doyurucu öğüne enfes bir yaz ferahlığı katıyor. Çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfları ve ipek gibi kremasıyla kadayıflı muhallebi ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Ağustos 2026)
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Ezogelin çorbası
  • Izgara tavuk
  • Domatesli pilav
  • Patlıcan salatası
  • Kadayıflı muhallebi

EZOGELİN ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Ağustos 2026)

Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor. Pişerken tencereden yayılan nane kokusu ve pul biberin hafif acılığı, bu çorbayı sofraların sevilen başlangıçlarından biri haline getiriyor.

Gözden KaçmasınEzogelin çorbası tarifi (Videolu)Ezogelin çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

IZGARA TAVUK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Ağustos 2026)

Izgara tavuk bu tarifle dışı nar gibi kızarıp içi lokum gibi yumuşacık pişerek en lezzetli tavuk yemekleri arasında yer alıyor. Yoğurt, limon suyu ve baharatlarla hazırlanan marine sosu, tavuk etine damak çatlatan bir lezzet katıyor.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın Izgara tavuk tarifiIzgara tavuk tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATESLİ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Ağustos 2026)

Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor. Yaz aylarında çıkan domateslerle hazırlanan bu tarif, hem rengi hem de kokusuyla tadına doyum olmuyor.

Gözden KaçmasınDomatesli pilav tarifiDomatesli pilav tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATLICAN SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Ağustos 2026)

Patlıcan salatası, közlenmiş sebzelerin lezzeti ile hazırlanıp sofranıza ferahlatıcı bir salata çeşidi sunuyor. Fırında közlenen patlıcan ve kapya biber, limonlu sosla buluşarak iştah açan bir tat kazanıyor.

Gözden KaçmasınPatlıcan salatası tarifiPatlıcan salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KADAYIFLI MUHALLEBİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Ağustos 2026)

Kadayıflı muhallebi, çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfları ve ipek gibi kremasıyla sofranızda hafif ve lezzetli bir tatlı seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınKadayıflı muhallebi tarifiKadayıflı muhallebi tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

En Lezizz'ler

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Ağustos 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Ağustos 2026)#Ezogelin Çorbası Nasıl Yapılır?
Izgara tavuk tarifi
Izgara tavuk tarifi#Izgara Tavuk
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Ağustos 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Ağustos 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
Falafel nasıl yapılır Yanına ne gider
Falafel nasıl yapılır? Yanına ne gider?#Falafel Tarifi
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Ağustos 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Ağustos 2026)

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Ağustos 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Ağustos 2026)

5
Falafel nasıl yapılır Yanına ne gider
MUTFAK TÜYOLARI

Falafel nasıl yapılır? Yanına ne gider?

Benzer Yazılar
5
Izgara tavuk tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Izgara tavuk tarifi

30-60 dkOrta
5
Kalamar tava tarifi
BALIK TARİFLERİ

Kalamar tava tarifi

30-60 dkOrta
5
Glutensiz domates çorbası tarifi (Videolu)
ÇORBA TARİFLERİ

Glutensiz domates çorbası tarifi (Videolu)

30 dkKolay
5
Çilekli milkshake tarifi (Videolu)
TATLI TARİFLERİ

Çilekli milkshake tarifi (Videolu)

30 dkKolay
5
Mürdüm eriği reçeli tarifi
KAHVALTILIK TARİFLERİ

Mürdüm eriği reçeli tarifi

30-60 dkKolay
5
Pideli köfte tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Pideli köfte tarifi

30-60 dkOrta
5
Çikolatalı kurabiye tarifi
KURABİYE TARİFLERİ

Çikolatalı kurabiye tarifi

30-60 dkOrta
5
Patates mantısı tarifi (Videolu)
MEZE TARİFLERİ

Patates mantısı tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Analı kızlı yemeği tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Analı kızlı yemeği tarifi

60+ dkUsta İşi
5
Akdeniz salatası tarifi
SALATA TARİFLERİ

Akdeniz salatası tarifi

30 dkKolay