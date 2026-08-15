Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (15 Ağustos 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, ezogelin çorbasıyla başlayıp özel sosuyla dışı nar gibi kızaran ızgara tavuk ve yanına çok yakışan mis kokulu domatesli pilav ile enfes seçenekler sunuyor. Fırında közlenen patlıcan ve kapya biberlerin limonlu sosla buluştuğu iştah açıcı patlıcan salatası ise bu doyurucu öğüne enfes bir yaz ferahlığı katıyor. Çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfları ve ipek gibi kremasıyla kadayıflı muhallebi ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Ezogelin çorbası

Izgara tavuk

Domatesli pilav

Patlıcan salatası

Kadayıflı muhallebi

EZOGELİN ÇORBASI





Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor. Pişerken tencereden yayılan nane kokusu ve pul biberin hafif acılığı, bu çorbayı sofraların sevilen başlangıçlarından biri haline getiriyor.

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IZGARA TAVUK





Izgara tavuk bu tarifle dışı nar gibi kızarıp içi lokum gibi yumuşacık pişerek en lezzetli tavuk yemekleri arasında yer alıyor. Yoğurt, limon suyu ve baharatlarla hazırlanan marine sosu, tavuk etine damak çatlatan bir lezzet katıyor.

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DOMATESLİ PİLAV





Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor. Yaz aylarında çıkan domateslerle hazırlanan bu tarif, hem rengi hem de kokusuyla tadına doyum olmuyor.

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PATLICAN SALATASI





Patlıcan salatası, közlenmiş sebzelerin lezzeti ile hazırlanıp sofranıza ferahlatıcı bir salata çeşidi sunuyor. Fırında közlenen patlıcan ve kapya biber, limonlu sosla buluşarak iştah açan bir tat kazanıyor.

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KADAYIFLI MUHALLEBİ





Kadayıflı muhallebi, çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfları ve ipek gibi kremasıyla sofranızda hafif ve lezzetli bir tatlı seçeneği oluyor.