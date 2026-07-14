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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, gazpacho çorbasıyla başlayıp baharatlarla sotelenmiş tavuk etlerinin çıtır lavaşlarla buluştuğu tavuklu taco ve eğlenceli sunumuyla tornado patates ile enfes lezzetler sunuyor. Çıtır çıtır kabak tempura, kıvamı tam tutan Rus salatası ve mayhoş lezzeti ile buz gibi vişne suyu bu zengin öğünü tamamlıyor. Fırından çıktığı anda kokusuyla büyüleyen brownie ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir lezzet sofrasında buluşabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Gazpacho
  • Tavuklu taco
  • Tornado patates
  • Kabak tempura
  • Rus salatası
  • Vişne suyu
  • Brownie

GAZPACHO

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Temmuz 2026)

İspanyol mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan gazpacho, sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak harika bir alternatif oluyor.

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TAVUKLU TACO

Meksika mutfağının sevilen lezzetlerinden taco, tavuklu iç harcıyla hazırlandığı bu nefis tarifle sofranızda hem renkli hem lezzetli bir seçenek sunuyor.

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TORNADO PATATES

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Temmuz 2026)

Eğlenceli sokak lezzetlerinden tornado patates, çıtırlığı ve sunumuyla sofrasında farklı lezzetlere yer açmak isteyenler için enfes bir fikir oluyor.

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KABAK TEMPURA

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Temmuz 2026)

Kabak tempura, yaz kabakları ile çok kısa sürede hazırlanıp sofranıza dışı çıtır içi ise yumuşacık bir atıştırmalık seçeneği sunuyor.

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RUS SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Temmuz 2026)

Pratik ikramlıklarının başında gelen Rus salatası, haşlanmış renk renk sebzeleri ve ipek gibi sosuyla misafir sofralarınıza ve çay saatlerinize çok yakışıyor.

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VİŞNE SUYU

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Temmuz 2026)

Yaz aylarının en ferahlatıcı içeceklerinden biri olan vişne suyu, mayhoş tadıyla sıcak günlerde severek tüketiliyor.

Gözden KaçmasınVişne suyu tarifiVişne suyu tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

BROWNİE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Temmuz 2026)

Çikolata severlerin vazgeçilmez tatlılarından brownie, fırından yayılan mis gibi çikolata kokusuyla iştahları açarken lezzetiyle tatlı krizlerine hızlıca çözüm oluyor.

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