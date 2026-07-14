Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Temmuz 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, gazpacho çorbasıyla başlayıp baharatlarla sotelenmiş tavuk etlerinin çıtır lavaşlarla buluştuğu tavuklu taco ve eğlenceli sunumuyla tornado patates ile enfes lezzetler sunuyor. Çıtır çıtır kabak tempura, kıvamı tam tutan Rus salatası ve mayhoş lezzeti ile buz gibi vişne suyu bu zengin öğünü tamamlıyor. Fırından çıktığı anda kokusuyla büyüleyen brownie ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir lezzet sofrasında buluşabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Gazpacho

Tavuklu taco

Tornado patates

Kabak tempura

Rus salatası

Vişne suyu

Brownie

GAZPACHO





İspanyol mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan gazpacho, sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak harika bir alternatif oluyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Gözden Kaçmasın Gazpacho tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

TAVUKLU TACO

Meksika mutfağının sevilen lezzetlerinden taco, tavuklu iç harcıyla hazırlandığı bu nefis tarifle sofranızda hem renkli hem lezzetli bir seçenek sunuyor.

Gözden Kaçmasın Tavuklu taco tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

TORNADO PATATES





Eğlenceli sokak lezzetlerinden tornado patates, çıtırlığı ve sunumuyla sofrasında farklı lezzetlere yer açmak isteyenler için enfes bir fikir oluyor.

Gözden Kaçmasın Tornado patates tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KABAK TEMPURA

Haberin Devamı





Kabak tempura, yaz kabakları ile çok kısa sürede hazırlanıp sofranıza dışı çıtır içi ise yumuşacık bir atıştırmalık seçeneği sunuyor.

Gözden Kaçmasın Kabak tempura tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

RUS SALATASI





Pratik ikramlıklarının başında gelen Rus salatası, haşlanmış renk renk sebzeleri ve ipek gibi sosuyla misafir sofralarınıza ve çay saatlerinize çok yakışıyor.

Gözden Kaçmasın Rus salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

VİŞNE SUYU





Yaz aylarının en ferahlatıcı içeceklerinden biri olan vişne suyu, mayhoş tadıyla sıcak günlerde severek tüketiliyor.

Gözden Kaçmasın Vişne suyu tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

BROWNİE





Çikolata severlerin vazgeçilmez tatlılarından brownie, fırından yayılan mis gibi çikolata kokusuyla iştahları açarken lezzetiyle tatlı krizlerine hızlıca çözüm oluyor.